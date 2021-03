« The Northman » présentera des séquences de combat brutales

Le cinéaste indépendant Robert Eggers est en préparation pour la réalisation de « Le Northman”, Bande dans laquelle Ralph Ineson Il fait partie d’un énorme casting de stars dans une histoire qui a été annoncée comme un thriller se déroulant en Islande à l’ère des Vikings.

Ineson a récemment partagé quelques détails sur le nouveau travail du réalisateur sur «La sorcière« Y »Le phare», Assurant lors d’un entretien avec NME qu’il a été complètement surpris par certaines des images qu’il a pu voir jusqu’à présent.

«C’est un film énorme», dit l’acteur. «J’ai vu un montage de quatre minutes de certaines choses qui ont été filmées et j’ai été vraiment impressionné. Le mariage entre l’imagination de Rob Eggers et le folklore viking, par Dieu.

La bande comportera Alexandre Skarsgard jouant Amleth, un prince nordique. En outre, il a été confirmé que Nicole Kidman agira à ses côtés en tant que reine Gudrun, tandis que Willem Dafoe Il présente un personnage nommé Heimir «le fou». En décrivant la séquence qu’elle a vue, Ineson désigne Skarsgard comme «une bête absolue».

«Il y a une scène où il bat ce type dans une bataille, se penche et se fracasse la gorge avec ses dents, crie aux dieux et déchire sa chemise. Et vous pensez: «Oh mon Dieu, ce n’est pas un bodybuilder qui fait une scène, c’est un vrai acteur sérieux», dit Ineson.

Il s’est fait passer pour une sorte de monstre pour le rôle, le dévouement est incroyable. Je pense que ce sera un chef-d’œuvre, pour être honnête.

Jusqu’à présent, « The Northman » n’a pas de date de sortie estimée. Au cours de l’année écoulée, il a été confirmé qu’après une décennie depuis sa dernière apparition sur grand écran, nous verrons la chanteuse islandaise Björk jouer un personnage qui a été nommé « la sorcière slave», Dont peu de choses ont été révélées sur la durée pendant laquelle il apparaîtra sur bande.