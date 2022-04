The Northman Clips taquine la vengeance sanglante et brutale d’Alexander Skarsgård

Découvrez l’intensité brûlante d’Alexander Skarsgård en tant que guerrier viking voulant se venger dans une paire de clips pour l’épopée à venir, L’homme du nord. Publié via Théâtre du cinéma de la reine et Focus Features, les images montrent Skarsgård se frayant un chemin sanglant parmi ceux qui sont assez fous pour le défier alors qu’il se lance dans une quête de vengeance.

Alexander Skarsgård est plus une bête qu’un homme alors qu’il se transforme en une armée d’un seul homme contre une attaque d’attaquants. Tranchant, poignardant et se frayant un chemin, ce premier clip n’est clairement qu’un aperçu de l’action violente à venir. Poursuivant la taquinerie, le deuxième clip montre Skarsgård démontrant à nouveau sa transformation animale alors qu’il dirige une armée contre un clan viking rival.

L’homme du nord plongera le public au début du 10e siècle en Islande et se concentrera sur un Viking nommé Amleth (Alexander Skarsgård), qui est témoin du meurtre de son père, le roi Aurvandil, aux mains de son oncle, Fjolnir. Avec sa mère, la reine Gudrun, maintenant capturée, Amleth fuit sa terre natale, mais pas avant de déclarer sa vengeance sur ceux qui lui ont fait du tort.

Réalisé par Robert Eggers, qui a co-écrit le scénario avec le poète et romancier islandais Sjón, L’homme du nord présente un casting de stars qui comprend des personnalités telles que Nicole Kidman dans le rôle de la reine Gudrún, la mère d’Amleth, Ethan Hawke dans le rôle du roi Aurvandill War-Raven, le père d’Amleth, Willem Dafoe dans le rôle de Heimir le fou, Björk dans le rôle de la sorcière slave connue sous le nom de The Seeress, Anya Taylor-Joy dans le rôle d’Olga de la forêt de bouleaux, une sorcière, et Claes Bang dans le rôle de Fjölnir, l’oncle meurtrier d’Amleth, aux côtés d’Alexander Skarsgård dans le rôle d’Amleth, le prince guerrier viking.





Les premières réactions à The Northman l’ont qualifié de chef-d’œuvre





L’homme du nord a eu sa première mondiale à Stockholm le 28 mars 2022, et les premières réactions au film ont fait l’éloge de la vision déformée d’Egger sur le pays des Vikings. « THE NORTHMAN f—ing règles. Le meilleur long métrage de Robert Eggers jusqu’à présent est sanglant, violent, bruyant et impossible à détourner le regard (même lorsqu’il est difficile de comprendre ce qui se passe à l’écran) », a déclaré un critique. « Une cinématographie époustouflante et une performance terrifiante et sauvage d’Alexander Skarsgård. Incroyable. »

Un autre compare The Northman à un conquérant bien-aimé Conan en disant: « #TheNorthman de Robert Eggers est FANTASTIQUE. Son film le plus grand public à ce jour, mais conserve totalement sa vision audacieuse, brutale et brillante. Si vous aimez CONAN LE BARBARE et la mythologie viking, c’est votre jam. Alexander Skarsgärd, Anya Taylor-Joy, Claes Bang & Nicole Kidman sont impeccables.





En plus de célébrer la vision de Robert Egger, de nombreux critiques ont été stupéfaits par le dévouement absolu du leader Alexander Skarsgård au projet. L’acteur, qui a subi des transformations physiques dans le passé, s’est véritablement engagé dans The Northman, se transformant en une sorte d’homme-ours-loup. « Positivement volcanique », commence un autre critique. « Le mélange de légende scandinave et d’intrigue shakespearienne de Robert Eggers est un récit de récupération pour les âges qui rend le visionnement hypnotique. Alexander Skarsgård, jamais meilleur, a l’air d’avoir pressé des Volvos pour se préparer à son rôle.

L’homme du nord est prévu pour être publié aux États-Unis le 22 avril 2022 par Focus Features.





La bande-annonce de Northman a le guerrier viking d’Alexander Skarsgård en quête de vengeance

