The Northman : c’est le nouveau film d’Anya Taylor Joy avec Willem Dafoe et Nicole Kidman

Images universelles

Dans deux semaines, l’un des films les plus attendus de Robert Eggers arrivera. Avec une histoire stellaire, les critiques parlent déjà des merveilles de cette production épique.

©IMDBLe film sortira le 21 avril.

Peu à peu, Robert Egger devenait l’un des cinéastes les plus défendus par les téléspectateurs qui cherchaient à sortir de la routine du cinéma de super-héros qui s’était installé avec l’univers cinématographique Marvel (MCU). C’était en grande partie l’étude A24 la personne chargée de donner de la place à des cinéastes peu connus afin qu’ils aient l’opportunité de développer des projets plus ambitieux.

C’est ainsi que des noms comme ceux de Ari Astermain dans la main avec des bijoux comme milieu de l’été et héréditaireet bientôt le nouveau film sera vu alex guirlande, Menu. Mais s’il s’agit de futures versions, l’une des imminentes a Egger au centre de la scène. Le 21 avril, il sortira dans les salles de toute l’Amérique latine. L’homme du nordle troisième film de sa filmographie, après ce qui fut sorcière et Le phare.

Pour la première fois, Egger cela s’éloignera un peu du ton le plus terrifiant mais cela n’enlèvera pas la noirceur de votre histoire. Au L’homme du nord se reverra Anya Taylor Joy, avec qui elle travaille sur son premier film en 2015, qui est celui qui positionne l’actrice parmi les noms à prendre en compte. En outre, le casting comprendra des personnages tels que Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Björk et Willem Dafoeun autre de ceux qui répètent après l’avoir dirigé dans Le phare.

Selon le synopsis officiel, L’homme du nord être « une aventure épique pleine d’action relatant la quête d’un jeune prince viking pour venger le meurtre de son père ». Dans une interview avec Le new yorker, Egger assuré: «Nous avions un film viking cher, mais artistique, mais commercial, mais artistique. Maintenant, tout le monde est comme, ‘ si ce n’est pas Gladiateur ou Un cœur brave, nous sommes foutus. Et le truc, c’est que non. Il y a des aspects de cela, sans aucun doute, mais ma meilleure intention de faire Gladiateur ou Un cœur brave c’est encore… plus rare ».

La réunion de Kidman et Skarsgård

Dans le film il y aura deux personnages qui partageaient déjà le plateau il n’y a pas si longtemps, Nicole Kidman et Alexander Skarsgård. Les artistes qui font partie de la distribution de L’homme du nord étaient ensemble dans le succès de HBO, De gros petits mensongesoù ils incarnaient un couple toxique composé de Céleste et Perry, où tout était éclipsé par l’effusion constante de la violence. Au L’homme du nord, Skarsgard sera le protagoniste Amlethtandis que Kidman être reine Gudrun.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂