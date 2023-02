The Night Manager Saison 2 en préparation chez Amazon, Tom Hiddleston de retour

Après des années de rumeurs et de spéculations, une deuxième saison de la série de thrillers à succès Le responsable de nuit est maintenant en préparation grâce à Amazon Prime Video. Et la star de Marvel, Tom Hiddleston, reviendra en tant que protagoniste principal, Jonathan Pine. La nouvelle a été révélée par Deadline, avec à la fois Amazon Studios et la BBC, qui ont lancé la première saison acclamée par la critique en 2016, qui seraient toutes prêtes à donner le feu vert à « une commande de deux saisons ». Cela signifie qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de Le responsable de nuit venir.





Selon le rapport, Le responsable de nuit La saison 2 est en cours de développement sous le nom de code « Steelworks » et commencera le tournage plus tard cette année. La prochaine aventure de Jonathan Pine emmènera l’homme hors du Caire, décor principal de la première sortie, le tournage devant se dérouler à Londres et en Amérique du Sud.

L’écrivain David Farr, qui a écrit la première saison de Le responsable de nuit, reviendra également pour écrire la deuxième saison, qui reprendrait avec Jonathan Pine plusieurs années après les événements dramatiques de la finale. Selon le rapport, Le responsable de nuit La saison 2 commencera avec Pine étant informé que le marchand d’armes britannique Richard Roper, joué dans la première série par Hugh Laurie, est maintenant mort après avoir été emmené par les acheteurs vicieux qui viennent de perdre 300 millions de dollars sur son accord d’armes raté. Ainsi, « Hiddleston’s Pine est informé qu’il est mort deux ans plus tard, et il doit faire face à un nouveau défi encore plus meurtrier », lit-on dans le rapport.

Tous les détails supplémentaires restent un mystère pour le moment, et The Night Manager Season 2 n’a pas encore reçu de date de sortie.





The Night Manager est basé sur le roman de John le Carré

Sorti en 2016 et coproduit par la BBC, AMC et The Ink Factory, la première saison de Le responsable de nuit fait découvrir au public Loki et Kong: l’île du Crâne la star Tom Hiddleston dans le rôle de Jonathan Pine, directeur de nuit d’un hôtel de luxe au Caire et ancien soldat britannique. Fier de diriger l’hôtel de prestige, Pine se retrouve recruté par Angela Burr, la responsable d’un groupe de travail du ministère des Affaires étrangères, et chargé d’infiltrer le cercle restreint du marchand d’armes Richard Roper. Ainsi, Pine doit tenter de s’intégrer dans le cercle restreint de Roper en devenant lui-même un criminel, tout en gardant sa mission secrète vis-à-vis de ses collègues de l’hôtel et de sa petite amie.

Réalisé par Susanne Bier et mettant en vedette Hugh Laurie, Olivia Colman, Tom Hollander, David Harewood et Elizabeth Debicki aux côtés de Hiddleston, la première saison de Le responsable de nuit est basé sur le roman du même nom de John le Carré. Adaptée de nos jours par David Farr, la première saison en six parties a été saluée par la critique et est rapidement devenue la saison incontournable de l’année.

Le responsable de nuit a été applaudi pour son écriture intelligente et son histoire captivante, ainsi que pour les performances captivantes de Hugh Laurie et de Tom Hiddleston, et bien que les nouvelles d’une deuxième saison ne manqueront pas d’exciter le public, il est déconcertant que cela ait pris autant de temps.