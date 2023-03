The Night Agent : Gabriel Basso et Luciane Buchanan sont-ils en couple ? C’est leur vraie relation

Netflix

Gabriel Basso et Luciane Buchanan jouent dans The Night Agent, un nouveau hit de Netflix, mais les fans veulent en savoir plus sur eux.

©NetflixThe Night Agent : Gabriel Basso et Luciane Buchanan sont-ils en couple ? C’est leur vraie relation.

service de diffusion en continu Netflix Il se prépare pour le mois d’avril avec du nouveau contenu, mais il profite toujours des productions arrivées en mars et restera sûrement dans le classement des audiences pour les semaines suivantes. L’un d’eux est la série L’agent de nuit, qui vient d’être renouvelée pour une deuxième saison. Leurs protagonistes, Gabriel Basso et Luciane Buchanana captivé le public et a conduit à la question : Sont-ils en couple ?

Le spectacle, basé sur le roman de Matthew Quirk, est décrit comme « un thriller d’action sophistiqué avec des personnages très travaillés ». Son intrigue tourne autour d’un agent du FBI de bas niveau qui travaille dans le sous-sol de la Maison Blanche en répondant à un téléphone qui ne sonne jamais … jusqu’à ce qu’une nuit, il le fasse et l’appel le jette dans une conspiration dangereuse et rapide qui se termine par le bureau ovale

+Comment se passe la relation entre Gabriel Basso et Luciane Buchanan

Depuis une semaine, les abonnés de la plateforme savourent les épisodes L’agent de nuit. Le public qui appréciait déjà la série a remarqué une belle alchimie entre Gabriel Basso (Peter Sutherland) et Luciane Buchanan (Rose Larkin), alors elle s’est demandé s’ils sortaient en couple. Malheureusement, nous devons vous dire que ce n’est pas le cas et qu’ils sont simplement de bons amis.

Dans une interview avec uInterview, Buchanan a révélé comment ils se sont connus avant le début du tournage: « Nous avons fait du saut à l’élastique ». basse expliqué: « Ouais, le premier jour, alors je conduisais à Vancouver et je l’ai appelée avant notre rencontre officielle, et je lui ai juste demandé si elle voulait faire du saut à l’élastique, donc je pense que c’était un lien à travers un traumatisme. ».

L’actrice a ensuite noté: « J’ai dit que je ne mangeais pas trois fois et j’étais comme, ‘d’accord, d’accord’ et parce que tout le temps que nous avons conduit à Whistler et à Vancouver, je n’écoutais rien de ce qu’il disait, j’étais comme, ‘Je suis Je vais sauter d’un pont. Je vais sauter d’un pont. Je viens de rencontrer cette personne et je vais sauter d’un pont' ». On croit que les deux basse comme Buchanan ils sont actuellement célibataires.

