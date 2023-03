« The Night Agent » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« l’agent de nuit” (“The Night Agent” dans sa langue d’origine), série netflix Basé sur le roman du même nom de Matthew Quirk, il n’est sorti que le jeudi 23 mars 2023, mais les fans de productions d’action et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming réclament déjà un deuxième opus.

La première saison de la fiction créée par Shawn Ryan met en scène un casting composé de Gabriel Basso, Luciane Buchana, Hong Chau, Fola Evans-Akingbola, DB Woodside, Eve Harlow, Phoenix Raei, Sarah Desjardins, Robert Patrick et Enrique Murciano.

Dans les dix premiers épisodes de « l’agent de nuit», un agent du FBI répond à une ligne téléphonique d’urgence à la Maison Blanche et à partir de ce moment sa vie est plongée dans un monde de conspirations, de dangers mortels et d’espionnage. Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« THE NIGHT AGENT », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore fait d’annonce concernant l’avenir du thriller d’actionle dernier chapitre laisse la voie toute tracée à une nouvelle fournée d’épisodes centrés sur les nouvelles aventures de Peter Sutherland (Gabriel Basso) et une possible retrouvaille avec Rose.

En fait, l’écrivain Matthew Quirk a laissé entendre dans une interview en 2019 que son livre n’était peut-être pas la seule aventure qu’il réservait à Peter. « Alors que je me promenais, un arc complet pour lui et Rose m’est venu à l’esprit, alors nous verrons.», a-t-il déclaré à Criminal Element. « J’aimerais passer plus de temps avec ces deux-là”.

Par conséquent, ce n’est qu’une question de temps avant que Netflix ne confirme une deuxième saison.. Normalement, il faut au moins un mois pour évaluer la réaction du public et sur la base de ces chiffres, il renouvelle ou annule une production.

A la fin de la première saison de « l’agent de nuit», le groupe tente d’arrêter un plan macabre et de sauver des vies avant qu’il ne soit trop tard. Plus tard, Peter fait face au passé et entame une nouvelle phase. Que va-t-il se passer dans un nouvel épisode ?

Que va-t-il arriver à Peter Sutherland (Gabriel Basso) dans une deuxième saison de « The Night Agent » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « L’AGENT DE NUIT » ?

« The Night Agent » est disponible sur Netflix à partir du 23 mars 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.