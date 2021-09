The New Mutants : quand sera-t-il diffusé sur Disney + ?

Les nouveaux mutants est un film qui a subi de nombreux retards dans sa sortie originale jusqu’à son arrivée imminente en la plateforme de streaming Disney+. Un peu d’histoire : la photographie principale du film a commencé le 10 juillet 2017 et la majeure partie du travail a été réalisée au Metfield State Hospital. Le tournage s’est terminé le 16 septembre de la même année. Le plan était de sortir le film le 13 avril 2018, mais ce calendrier a été annulé pour empêcher le film de rivaliser avec Deadpool 2.







Ce n’était pas le seul retard que le film a subi. Par la suite, il a été reporté au 2 août 2019 afin de ne pas entrer en collision avec le dernier versement de la X Men, Phénix sombre. Ensuite, Disney acquis Renard du 20e siècle ce qui signifiait une mauvaise nouvelle pour Les nouveaux mutants: Il ne sortira en salles que le 28 août 2020, en raison de la pandémie causée par COVID-19.

Les Nouveaux Mutants : horreur et super-héros

Le film raconte l’histoire d’un groupe de jeunes mutants qui sont emprisonnés dans un établissement secret contre leur gré. L’idée est que ces personnages, qui ont vécu des tragédies à cause de leur état, apprennent à contrôler leurs pouvoirs dans l’hôpital où ils sont piégés. Ils croient qu’ils sont formés pour faire partie du groupe de héros connu sous le nom de X Men. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Les stars de cinéma Anya taylor joie, reconnu par Gambit de la dame; Maisie williams qui a participé à Game of Thrones; Alice braga, populaire pour avoir fait partie de La Reine du sud; Henri Zaga, a fait de même dans Loup adolescent et Charlie Heaton de Des choses étranges, entre autres. Un casting de jeunes prometteurs qui ont laissé leur empreinte dans l’industrie et suivront sûrement la voie du succès.

Mutants en action. Photo : IMDb.



Les nouveaux mutants arrivera gratuitement à Disney+ le 15 septembre prochain, lorsque nous découvrirons les mystères derrière le confinement de ces cinq personnages, qui devront faire face aux péchés de leur passé dans un cadre d’horreur qui met en valeur le film dans le genre super-héros comme quelque chose « différent ».

Toujours pas abonné Disney+ accéder aux contenus exclusifs de merveille? S’abonner dans ce lien. Qu’est-ce que tu attends?