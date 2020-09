The New Mutants: C’est ainsi que Maisie Williams répond aux critiques du film

“Les nouveaux mutants” a finalement atterri dans les cinémas après avoir été dans l’incertitude après avoir acheté les droits de RENARD de la part de Disneyet flirter avec la première en streaming, tout comme il y a un peu plus d’un mois. Son ton particulier, dans lequel Josh Boone Je voulais aborder de plus près l’horreur des films de super-héros, Cela a amené la société de souris à se demander quoi faire du film.

Enfin, il a préconisé la sortie de la bande, qui depuis le mercredi 26 août dernier peut déjà être vu dans les cinémas espagnols, et cela suscite des critiques de toutes sortes. Et l’une des grandes stars du film, Maisie Williams, la populaire Arya Stark dans “Game of Thrones”, a donné un tout cours de maître comment faire face aux critiques voraces qui peuvent souvent détruire l’estime de soi de plus d’un acteur.

Williams Mentionné dans Twitter une critique qui disait “The New Mutants” était le pire film X-Men jamais réalisé, à laquelle l’actrice a répondu ce qui suit: “On dirait que vous ne pouvez pas le manquer. Achetez vos billets maintenant”. La vérité est que bien que les critiques en général soient plutôt tièdes, le film de Josh Boone a répondu au box-office. Pour le moment, il a été publié avec quelques d’une valeur de 7 millions de dollars de collecte, un bon chiffre considérant que nous sommes en pleine pandémie. Vous pouvez lire notre critique du film via ce lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂