The New Gods est l’un des films les plus uniques et les plus ambitieux de DC à ce jour tease le co-scénariste Tom King

Alors que le DCEU a eu un chemin difficile vers le succès, la franchise est généralement considérée comme plus expérimentale que le MCU. L’un des films les plus expérimentaux du DCEU est le prochain Les nouveaux dieux, basé sur la série de bandes dessinées classique créée par Jack Kirby. Le scénariste de bandes dessinées Tom King a co-écrit le scénario de Nouveaux dieux avec Ava DuVernay, qui dirigera également le projet en tant que réalisatrice. Dans une récente interview, King a tease le film comme une aventure spatiale épique avec un fort noyau émotionnel.

«Je tiens à le mettre en garde car j’aime être aussi honnête que possible, vous allez juste me débarrasser des platitudes merdiques. Travailler avec Ava est une joie, elle est incroyablement concentrée sur le cœur émotionnel de ces personnages. Ça a été amusant , Je n’ai jamais écrit de film auparavant. J’ai fait de la télé, rien de tout cela ne sort jamais, Hollywood est un endroit étrange. Mais j’en ai fait une partie, mais c’est mon premier grand film avec des batailles spatiales et tout ça. C’est une balle, tant que nous nous concentrons sur les relations de base avec Jack Kirby qu’il a créées, qui font du bien, ça va être un bon film. C’est là qu’Ava et moi sommes tous les deux. «

Les personnages appartenant à la mythologie des « Nouveaux Dieux » ont fait leurs débuts dans DC Comics en 1971. À l’époque, les personnages étaient destinés à faire partie de la trame de fond de Thor de Marvel Comics. Lorsque Kirby a déménagé à DC, il a pris ses idées avec lui et les a transformées en une nouvelle histoire sur une ancienne race de divinités.

Selon la tradition, les dieux aînés primordiaux ont eu une guerre géante qui a abouti à une libération cataclysmique d’énergie divine. Cette énergie s’est divisée en deux parties, pour créer la belle et belle planète New Genesis, présidée par le sage Highfather, et la sombre et maudite planète Apokolips, gouvernée d’une main de fer par le plus grand méchant de DC Comics, Lord Darkseid.

À la fois épique biblique et science-fiction, remplis de personnages fantastiques qui existent à l’échelle cosmique, le Nouveaux dieux La série est mûre pour une adaptation en direct. Selon King, le prochain film ne sera pas plus sombre que les entrées précédentes de la franchise, mais il pourrait bien s’agir du projet DCEU le plus ambitieux à ce jour.

«Ça tombera dans le ‘DC est aussi ambitieux que possible. Donner un film comme New Gods à un réalisateur visionnaire comme Ava. Pour moi, Jack Kirby et Ava sont des créateurs très similaires. Ils viennent d’endroits similaires et ils ont une sorte d’histoires parallèles et j’ai l’impression que je suis juste la personne qui rencontre ces deux personnes ensemble pour qu’elles puissent créer quelque chose d’unique. Je ne sais pas si je dirais que c’est sombre mais ça va certainement être ambitieux, ça va être elle faisant son truc. «

Réalisé par Ava DuVernay avec un scénario de DuVernay et Tom King, Nouveaux dieux n’a actuellement aucune date de sortie ou distribution annoncée.

