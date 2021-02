« The Negotiator », la nouvelle série de Bárbara Mori

Peu de gens en Amérique latine et dans le monde ne connaissent pas le travail de Barbara Mori. Elle est surtout connue comme la protagoniste de « Rubis», Une telenovela mexicaine qui a été créée en 2004 et à ce jour a donné beaucoup à parler pour ses 115 épisodes et les apparitions stellaires de Sebatián Rulli, Eduardo Santamarina et Jacqueline Bracamontes.

Après une large carrière à la télévision, l’actrice a pris sa retraite du petit écran dans le 2014 quand il a joué « Deux lunes« , une série de Renard produit par Communication Argos et cela s’est terminé la même année avec seulement 13 épisodes. Il y a agi avec Leonardo Sbaraglia et a joué deux rôles, Solitude Oui Lune, comme les personnalités d’une seule personne.

Au milieu de 2019, il a été annoncé qu’il y aurait une nouvelle série mexicaine à laquelle Mori participerait. Cette série s’appellera « Le négociateur», Présentation de l’actrice dans un nouveau défi de production pour être une série qui mêle action, suspense et mystère comme programme axé sur la prise d’otages.

La série est produite par le colombien Manolo cardona et a commencé à enregistrer par moitiés de Août 2019, il est donc prêt pour sa première mais il a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Découvrez ici en quoi consiste le nouveau roman où il participera Barbara Mori.

« LE NÉGOCIATEUR » LA NOUVELLE SÉRIE DE BÁRBARA MORI

Comme déjà mentionné, l’actrice n’avait participé à aucune série ou telenovela depuis des années, et elle a avoué dans une interview à Vidéo Claro Mexique C’est parce qu’aucun autre projet n’a retenu son attention, alors il a décidé de ne participer à aucune production jusqu’à ce qu’il soit convaincu par le scénario de «Le négociateur».

« C’est une histoire qui est très bien écrite, elle vous saisit immédiatement et vous voulez toujours savoir ce qui va se passer d’autre. C’est un défi pour moi car je n’avais jamais joué à un policier « , a commenté l’actrice également de “Des choses insignifiantes« Y »Trente, célibataire et fantastique».

Son caractère est Eugenia Sánchez, ongle femme forte et experte en négociations qui travaille aux côtés de la police pour confronter les esprits de divers les criminels qui menacent la vie de nombreuses personnes innocentes. Elle sera en danger dans chaque épisode, bien qu’elle soit un officier chevronné qui ne demande que justice.

Bárbara Mori dans « The Negotiator » (Photo: Claro Video)

Dans le synopsis de la série, il est lu qu’il arrivera un enlèvement lié à votre passé, celui qui impliquera votre père. De plus, c’est également dans ce problème que président du Mexique, qui est sa protectrice et prend soin d’elle depuis qu’elle est enfant. Ces trois personnes seront les axes centraux de toute l’intrigue.

Comme mentionné Soupes, L’histoire se compliquera lorsque la série montrera que le père de Eugenia, Juan, était un criminel de la décennie du 90 qui a participé à l’enlèvement de Guillermo Sanchez, le président de Mexique. Le mystère se révélera petit à petit à chaque nouvel épisode à fortes doses de action et romance.

Pour Mori, jouer Eugenia était un défi (Photo: Claro Video)

Pour le rôle, Barbara Moril pleuvait Huit mois au maniement des armes avec une équipe de cascadeurs, en plus de la formation tactique pour donner plus de réalisme aux opérations policières que votre personnage doit effectuer dans le programme. Elle a mentionné qu’elle utilisait beaucoup de cascadeurs pour certaines cascades.

La 11 février sortira « Le négociateur« À travers service de streaming « Pantaya». Là, les trois premiers épisodes du programme seront diffusés, puis un nouvel épisode commencera à être diffusé chaque jeudi. Dans l’Amérique latine, un service Effacer la vidéo aura l’exclusivité de sa diffusion.

BANDE-ANNONCE DE « THE NEGOTIATOR »