THE MURDER TAPES SAISON 7 Épisode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de THE MURDER TAPES SAISON 7 Épisode 3. Les fans de cette série sont vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails possibles, vous êtes nombreux à rechercher sur Internet. Pour cette raison, nous sommes maintenant avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations sur la date de sortie de THE MURDER TAPES SAISON 7 Épisode 3. Ici, vous obtiendrez d’autres détails comme où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire: ALCHEMY OF SOULS Épisode 9 Date de sortie

C’est une série américaine et le nom de sa société de production est Blackfin. Le premier épisode de cette série est sorti le 28 août 2019 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays. Actuellement, de nombreuses personnes recherchent son prochain épisode.

L’histoire de cette série montrera les archives des enquêtes sur les meurtres à l’aide d’images brutes et non filtrées, y compris des images de caméras corporelles, de surveillance et de salles d’interrogatoire. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Maintenant, beaucoup de ses fans recherchent la date de sortie de THE MURDER TAPES SEASON 7 Episode 3. Alors, sans plus tarder, informez-vous.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

THE MURDER TAPES SAISON 7 Épisode 3 Date de sortie

Dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de THE MURDER TAPES SAISON 7 Épisode 3. Le nom de cet épisode est One in the Chamber et il sortira le 20 juillet 20222. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans ce prochain épisode, marquez simplement la date indiquée et n’oubliez pas de le regarder. Votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer.

Vous pouvez également lire: Classroom of the Elite Saison 2 Episode 2 Date de sortie

Où regarder ?

La plate-forme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est ID. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes vidéo Amazon Prime, Google Play et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 7

Voici donc la liste des épisodes de la saison 7 qui sont connus jusqu’à présent.

Trois boums bruyants

Des amis comme ceux-ci

Un dans la chambre

Le corps dans le camion

À déterminer

Distribution de la série

Dans ce paragraphe, nous allons vous dévoiler la liste des acteurs de cette série.

Dave DeAndrea comme narrateur

Rob LaColla Jr. comme David Kinney

Rachel Discenza Smith

Jason Simkins

Frank Tomlinson

Brent Melton

Tony Starvaggi

Nya Bowman

Jarod Lindsey dans le rôle de Jasper Perry

Vic Noto

Roger Hervas comme Roderick White

Dwayne R Grant comme Garry James

Michelle Brown comme Pamela Gatson

Abbey Dubin comme détective Jenny Belluccia

Rease Cassity en tant que Annie Rael

Al Dubinsky comme Duane Mulligan

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 4 de Westworld

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de THE MURDER TAPES SEASON 7 Episode 3, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de THE MURDER TAPES SAISON 7 Épisode 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂