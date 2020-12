« The Muppet Christmas Carol »: Ils retrouvent un fragment perdu du film

Les Muppets sont en charge de divertir petits et grands depuis 1955, dont la validité, même si elle est quelque peu usée, Disney Oui La société Jim Henson Ils travaillent dur pour que ces personnages continuent d’être une partie importante de son contenu.

En plus de ses émissions de télévision, Les Muppets ils ont eu un grand nombre de productions qui ont atteint le grand écran. Un qui est resté un grand favori de la foule est « Le Carrol de Noël Muppet», Dans lequel un examen du rapport de Charles Dickens, dans lequel le premier acteur Michael Caine a donné vie au personnage emblématique de Ebenezer Scrooge.

Ceux qui ont possédé l’édition en Vhs du film, vous vous souviendrez qu’il avait un numéro musical intitulé « Quand l’amour est parti», Un moment de pointe dans la vie de son protagoniste dans lequel la relation avec sa fiancée se termine. L’absence de ce segment dans la coupe théâtrale du film et dans ses éditions ultérieures en DVD cela créerait une sorte d ‘«effet Mandela», qui semble déjà résolu.

La chanson aurait été considérée comme perdue par La société Jim Henson. Lors d’un récent entretien avec BBC Radio 2, le directeur Brian Henson (fils du fondateur de la société et créateur des personnages attachants), a assuré que l’enregistrement original et les négatifs du lit ont été récupérés et peuvent être réinsérés sur la bande.

Henson dit que le film sera remasterisé en 4K et a été invité à examiner la nouvelle copie du film pour s’assurer qu’elle a l’air bien. Ce serait à ce moment-là qu’il serait révélé que la séquence était récupérée.

«J’étais très excité. Ils l’ont vraiment caché. Alors, quand je suis venu, ils ont dit: ‘Mais avant de vous montrer, nous avons autre chose que nous voulons vous montrer. Et ils ont mis sur un rouleau quatre du film avec ‘Quand l’amour est parti». J’ai pensé: «Non, ils ne l’ont pas fait» et ils ont dit: «Oui, nous l’avons trouvé». Était si heureux « .

Il s’assure que la restauration a été faite avec la coupe complète de la séquence et qu’il ne doute pas qu’elle sera mise en Disney + à temps pour Noël. Henson a également révélé que la raison pour laquelle la chanson avait été supprimée était due au producteur Jeffrey Katzenberg Elle pensait qu’il était « émotionnellement sophistiqué » et que les enfants du public ne l’aimeraient pas, il serait donc convenu de l’ajouter dans les versions domestique et télévisée.