The Munsters Reboot Stars Spoof Sonny & Cher avec le single vinyle « I Got You Babe »

Waxwork Records a annoncé un single vinyle de « I Got You Babe » interprété par Sheri Moon Zombie et Jeff Daniel Phillips de The Munsters.

La musique de Les Munsters peut être ramené à la maison avec une bande originale officielle publiée sur vinyle avec l’aimable autorisation de Waxwork Records, et pour les fans, il y en aura plus d’où cela vient. Waxwork a maintenant annoncé un single vinyle pour « I Got You Babe » interprété par Les Munsters membres de la distribution Jeff Daniel Philips et Sheri Lune Zombie dans leurs rôles respectifs d’Herman et de Lily. Phillips a partagé une vidéo promotionnelle qui fournit un extrait de la nouvelle interprétation de la chanson classique de Sonny and Cher.

Le vinyle « I Got You Babe » est coté à 20 € et peut être récupéré dès maintenant sur WaxworkRecords.com. La liste officielle se lit comme suit :

« Waxwork Records est ravi de présenter ‘I GOT YOU BABE’ sous la forme d’un single de luxe 12″ pressé sur un vinyle jaune de 180 grammes ! Avec des performances de Sheri Moon Zombie & Jeff Daniel Phillips, produit par Rob Zombie et Zeuss ! La face B du single présente une gravure des deux inséparables fous et est logée dans une veste lourde psychédélique avec un revêtement en satin mat présenté avec toutes les nouvelles œuvres de Rob Zombie ! »

La bande originale complète 2xLP pour Les Munstersavec le « look stylisé caractéristique et la palette de couleurs vibrantes » de Zombie, arrivera en septembre 2022.

The Munsters de Rob Zombie réinvente la famille des monstres

Les Munsters le redémarrage sert d’histoire d’origine à la façon dont Lily et Herman se sont rencontrés pour la première fois et sont tombés amoureux. Cela expliquerait l’absence d’Eddie et Marilyn, mais si tout se passe bien avec la sortie du film, peut-être que les enfants pourraient apparaître dans une suite. Avec ce film, Sheri Moon Zombie joue Lily aux côtés de Jeff Daniel Phillips dans le rôle d’Herman avec Dan Roebuck dans le rôle du Comte, alias Grandpa Munster. Les autres membres de la distribution incluent Richard Brake, Sylvester McCoy, Jorge Garcia, Catherine Schell, Dee Wallace et Cassandra « Elvira » Peterson. Les stars d’Original Munsters Pat Priest et Butch Patrick apparaissent également dans des rôles spéciaux.

Les Munsters arriveront sur Netflix cet automne avec une date exacte qui n’a pas encore été révélée. De plus, il sortira également en numérique, Blu-ray et DVD le 27 septembre 2022. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.