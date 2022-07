‘The Munsters’, le film de Rob Zombie : bande-annonce et casting complet

Le directeur Rob Zombie vient de publier la première bande-annonce officielle du redémarrage de la série classique »La famille des monstres ». Le nouvel aperçu nous montre ce qui semble être l’intrigue principale du film, où nous apprendrons comment Herman et Lily Monster se sont rencontrés et sont tombés amoureux, interprétés par Jeff Daniel Philips Oui Sheri Lune respectivement.

Même quand tout semble bien se passer pour le couple effrayant, leur relation grandissante ne semble pas plaire à tout le monde, comme Grandpa Monster, joué par daniel rodbuckIl fera tout ce qu’il faut pour rompre leur relation. Les visuels suggèrent que la direction de Zombie penche vers les racines de la comédie au fromage qui caractérisent la franchise, incorporant même la chanson thème de la série originale.

Alors que les détails de la production sont toujours gardés secrets, l’intrigue mettra l’accent sur la façon dont Herman Monster a été créé. Le personnage, qui depuis le début a servi de parodie du monstre du docteur Frankenstein, a été créé lorsque « le cerveau d’un super génie » a été placé dans le « corps d’un spécimen physique parfait ».

Dans la comédie originale, on pouvait voir Herman et grand-père travailler ensemble pour inventer des plans étranges et toutes sortes de farces, cette nouvelle version met le plus ancien des monstres en tant qu’antagoniste, faisant tout son possible pour empêcher la relation des protagonistes, bien qu’on ne sache pas comment le récit aura un impact sur le couple classique.

L’un des changements les plus importants que la nouvelle version de « The Monster Family » aura est que la franchise aura la couleur pour la première fois, en tenant compte du fait qu’auparavant la série était entièrement diffusée en noir et blanc, ceci en raison des limitations de la technologie lors de ses débuts en 1964.

Expliquant pourquoi il estimait que la modification était nécessaire, le réalisateur a déclaré que sans la couleur, le projet n’aurait jamais été éclairé. « Je savais si j’entrais et demandais ‘Ce film va être en noir et blanc ou oublie-le !’ Nous ne parlerions pas des Monstres pour le moment, car cela ne serait jamais arrivé. Je le garantis », a déclaré Zombie.

L’ajout de couleur étant un changement majeur dans la présentation de la franchise, les fans de « The Monsters » craignaient que le film ne tente de se démarquer de la sitcom originale. Zombie a assuré aux fans que son film adoptera le style et le ton du matériel source, évoquant autant que possible « l’ambiance » classique.

»The Munsters » sortira en salles en septembre 2022, puis sera disponible en streaming sur paon.