The Munsters de Rob Zombie rejoindra le mercredi de Tim Burton sur Netflix cet automne

Le redémarrage de Les Munsters du directeur Rob Zombie a maintenant sa maison. Auparavant, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le film recevrait une sortie jour et date, et cela a été suivi de rumeurs supplémentaires selon lesquelles Netflix était en pourparlers pour acquérir les droits exclusifs du redémarrage. Zombie a confirmé que ce dernier est vrai avec un post sur Instagram annonçant que Les Munsters frappe Netflix cet automne où il rejoindra Mercrediun redémarrage de La famille Addams du réalisateur Tim Burton.

« Cet automne, nous allons nous effrayer comme si nous étions en 1964 ! » a déclaré Zombie sur Instagram. « Ouais, LES MUNSTERS et LA FAMILLE ADDAMS reviennent au tube boob en même temps avec l’aimable autorisation de Netflix. Cela fait 58 ans que ce choc des titans s’est produit pour la première fois. Divertissement parfait pour votre fête de sculpture de citrouille. Découvrez ce numéro d’aperçu d’automne méchant de TV Guide pour la saison 64-65 que j’ai trouvé pendant le nettoyage. Les fans de monstres farfelus s’unissent ! »

Partageant la nouvelle sur son propre compte Instagram, l’acteur grand-père Dan Roebuck a ajouté : « C’EST UNE TRÈS BONNE NOUVELLE ! Rob Zombie a confirmé le plus grand secret de tous. Les Munsters va être accessible à tant de personnes le même jour. Il va jouer sur Netflix et nous sommes ravis. »

Le redémarrage de Munsters conserve le ton PG de la série originale

Rob Zombie est connu pour avoir réalisé des films d’horreur un peu violents, sanglants et grossiers. Cela a conduit à des inquiétudes de longue date Munsters fans que ce nouveau redémarrage réinventerait la famille des monstres loufoques autant plus sombre que son matériel source. Cependant, il a depuis été révélé que Les Munsters le redémarrage est classé PG, une première dans la carrière de Zombie. En effet, Zombie avait l’intention de rendre le film aussi fidèle que possible à la série originale.

Récemment, Zombie a publié une bande-annonce pour Les Munsters qui révèle que le film est une histoire d’origine, racontant comment Herman et Lily se sont rencontrés pour la première fois. Cela expliquerait pourquoi Marilyn et Eddie ne sont pas présents dans le film, mais ils pourraient potentiellement apparaître à l’avenir si une suite est réalisée. Les acteurs originaux d’Eddie et de Marilyn, Butch Patrick et Pat Priest, joueront différents rôles lors du redémarrage. Écrit et réalisé par Zombie, le casting principal du film comprenait Jeff Daniel Phillips comme Herman, Sheri Moon Zombie comme Lily et Dan Roebuck comme grand-père, alias The Count.

Les autres membres de la distribution incluent Richard Brake dans le rôle du Dr Henry Augustus Wolfgang, le savant fou; Jorge Garcia comme Floop, son assistant; Cassandra « Elvira » Peterson en tant qu’agent immobilier Barbara Carr; Catherine Schell dans le rôle de la gitane Zoya Krupp; et Dee Wallace comme voix de Bonjour Transylvanie. Des personnages présentés dans la série originale, tels que l’animateur d’horreur et le héros personnel d’Eddie, Zombo, apparaissent également dans le film.

Les Munsters arrive sur Netflix en septembre avec une date exacte qui n’a pas encore été annoncée.