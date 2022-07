The Munsters de Rob Zombie obtient une affiche officielle

Nous ne pouvons pas être trop loin d’une bande-annonce officielle pour Les Munstersla prochaine réinvention de la sitcom classique par le réalisateur Rob Zombie, puisque l’affiche officielle d’une feuille vient d’être dévoilée. Zombie s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager l’affiche et a mis en évidence les trois stars principales du film : Jeff Daniel Phillips dans Herman, Sheri Moon Zombie dans Lily et Dan Roebuck dans The Count, alias Grandpa Munster. Les trois ont déjà été présentés dans une bande-annonce révélant certaines des premières images du film.

La nouvelle affiche présente également les trois étoiles principales au 1313 Mockingbird Lane. S’il est clair que Zombie a fait de gros efforts pour faire du redémarrage une adaptation très fidèle, les fans de Les Munsters remarquerez certainement que deux membres éminents de la famille ont été étrangement absents de tous les aperçus marketing et avant-goût. On ne sait toujours pas exactement ce que Zombie a prévu pour Marilyn Munster et Eddie Munster, mais peut-être que ces réponses viendront enfin lorsque le cinéaste publiera la bande-annonce complète, chaque fois que cela se produira.

FILM VIDÉO DU JOUR

Partageant la nouvelle affiche sur Instagram, Zombie a déclaré : « Regarde ça ! L’affiche officielle d’une feuille pour THE MUNSTERS est arrivée ! Tellement ghoulie groovy good ! » Vous pouvez jeter un œil à la nouvelle affiche ci-dessous.

Le redémarrage de The Munsters par Rob Zombie rend hommage à la sitcom

Sheri Moon Zombie/Facebook

D’une certaine manière, Rob Zombie inclura l’original Marilyn et Eddie Munster de la sitcom classique. Pat Priest, qui a partagé le rôle de Marilyn dans Les Munsters avec feu Beverley Owen, a été annoncé pour un rôle spécial dans le film. Il a été récemment révélé par Zombie que l’acteur d’Eddie Butch Patrick sera également présenté, jouant le rôle de Tin Can Man. On ne sait pas encore si les personnages réels d’Eddie et de Marilyn seront présents lors du redémarrage et, dans l’affirmative, qui jouera les deux membres de la famille.

Certains des membres confirmés de la distribution incluent Richard Brake, Sylvester McCoy, Jorge Garcia, Catherine Schell, Cassandra Peterson, Dee Wallace, Jeremy Wheeler, Tomas Boykin, Roderick Hill et Mark Griffith. Les premiers membres de la distribution à être officiellement dévoilés étaient Jeff Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie et Dan Roebuck dans leurs rôles principaux. Zombie doit savoir que les fans posent des questions sur le statut d’Eddie et de Marilyn, alors peut-être a-t-il gardé ces annonces pour la fin.

Ce n’est pas exactement clair quand Les Munsters sera publié, mais il devrait arriver cet automne. Il y a eu diverses rumeurs quant à savoir s’il passera directement en streaming ou s’il sortira le jour et la date tout en jouant également dans les salles, mais j’espère que plus d’informations sur sa sortie seront bientôt disponibles. Ce que l’on sait, c’est que le film est classé PG, une première dans la carrière du cinéaste d’horreur Rob Zombie. Même s’il s’agit en partie d’un nouveau territoire pour Zombie, de nombreux fans sont toujours confiants dans ce qu’il fait avec le redémarrage car il a toujours été clairement un grand fan de la série originale.