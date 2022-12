The Mosquito Coast Saison 2 Episode 9 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder

Récemment, de nombreuses personnes sont curieuses de connaître la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de The Mosquito Coast. Les fans de cette série sont très intéressés à savoir ce qui va se passer dans ce prochain épisode. Enfin, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous cherchez toujours la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de The Mosquito Coast. nous vous informerons également de nombreux autres détails sur cette série tels que la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Donc, sans perdre de temps, explorez tous les détails.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique américaine développée par Neil Cross et Tom Bissell. Toute l’histoire de cette série est basée sur le roman du même nom écrit par Paul Theroux. Le premier épisode de cette série est sorti le 30 avril 2021 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité dans différentes régions du monde.

L’histoire de cette série suit un inventeur idéaliste, dégoûté de la corruption du monde industriel, déracine sa famille en Amérique latine. Cette série est assez passionnante et après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans attendent maintenant cet épisode avec impatience et, à cause de cela, les fans recherchent la date de sortie de The Mosquito Coast Saison 2 Episode 9. Nous allons donc connaître tous les détails à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

The Mosquito Coast Saison 2 Épisode 9 Date de sortie

Maintenant, nous allons partager ici la date de sortie de la saison 2 de l’épisode 9 de The Mosquito Coast. Le nom de cet épisode est « The Counterfeiters » et il sortira le 30 décembre 2022. Il suffit donc de marquer la date et d’attendre jusqu’à la date de sortie. Nous partagerons tout ce qui est possible sur cette série, alors enregistrez simplement le signet de cette page.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Les dégâts causés

Espèces les moins préoccupantes

Parlez de la météo

Un chiffon, un os, une mèche de cheveux

Optiques positives orientées vers l’avant

Taco à la tête de chèvre

L’incendie de Judas

Totems morts

Les faussaires

Éloge

Détails du casting

Après avoir exploré toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de The Mosquito Coast. Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Justin Theroux comme Allie Fox

Melissa George comme Margot Fox

Logan polonais comme Dina Fox

Gabriel Bateman comme Charlie Fox

Ian Hart dans le rôle de William « Bill » Lee

Ariyon Bakare comme Richard Beaumont

Natalia Cordova-Buckley comme Isela

Daniel Raymont comme Guillermo Bautista

Kimberly Elise comme Estelle Jones

Matt McCoy comme JJ Raban

Mike Ostroski comme Ridley

Alejandro Akara comme Adolfo

Ritu Lal comme Pavani

Reed Diamond en tant que Carter Albrecht

Comment diffuser cette série ?

Si vous cherchez à regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Apple TV+ et c’est la plateforme officielle de cette série. C’est une plateforme payante et ici, vous pouvez diffuser toutes les autres séries et films qui y sont disponibles, mais pour cela, vous avez besoin d’un abonnement actif à cette plateforme. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de Mosquito Coast, aux plateformes de streaming en ligne pour profiter de cette émission, à son nombre total d’épisodes, aux spoilers et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant cette date de sortie de l’épisode 9 de la saison 2 de The Mosquito Coast, vous pouvez déposer un commentaire ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

