« The Morning Show »: la fin de la saison 2 expliquée

Les débuts du côté plus honnête d’Alex en streaming. La recherche du frère disparu de Bradley. Les aveux de Cory. La démission amère de Daniel et Mia. Les derniers mots de Mitch. Et COVID-19. Bref, c’étaient les événements à la fin de la deuxième saison de « L’émission du matin», Une livraison qui n’a pas atteint la marque de sa première saison mais qui a en tout cas animé les derniers mois du plateau de la matinale la plus regardée de la télévision américaine.

Intitulé ‘Fever’, le dernier chapitre de « L’émission du matin« A été dit sur différents fronts, avec le nouveau coronavirus comme contexte principal. Après tout, le nombre de cas dans le pays ne cesse de croître. Même sur le plateau TMS, les premières infections ont été enregistrées et le télétravail est la seule issue raisonnable pour sécuriser l’équipe.

Qu’est-il arrivé au lancement d’UBA+ ? Au moins sa présentation officielle a été reportée, mais le service est déjà opérationnel. Qu’est-il arrivé à Alex ? Il a le COVID-19 avec de forts symptômes, mais cela ne l’empêche pas d’être à nouveau devant une caméra et de parler de son cœur et de son foie pour la première fois. De plus, la contagion rend possible sa réconciliation avec Chip. Qu’est-il arrivé à Bradley et Cory ? Jusqu’à ce que le PDG de la chaîne lui dise qu’il l’aimait.

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS LE DERNIER CHAPITRE DE « THE MORNING SHOW » – SAISON 2 ?

Le coronavirus est partout. L’actualité lui consacre désormais l’attention nécessaire. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare une pandémie. Bien qu’il y ait aussi un espace pour parler de l’éventuelle « annulation » d’Alex Levy après avoir appris qu’il avait rencontré Mitch en Italie. Une partie du public ne peut pas vous pardonner d’avoir été en contact avec le délinquant sexuel. Ni qu’il s’est rendu en Italie malgré la crise sanitaire.

Dans ce contexte, le démarrage des opérations d’UBA+ tremble. Cory veut lancer son projet quoi qu’il en soit, mais Cybil n’est pas sûre que ce soit le meilleur moment. D’autant moins qu’il est prudent de continuer avec l’événement de présentation. Même elle porte déjà un masque.

Depuis sa quarantaine, Alex communique à Stella et Mia qu’il a été testé positif au COVID-19 et quelques minutes plus tard, l’équipe de « L’émission du matin« Est renvoyé à la maison. Alex les a exposés au virus. Ils s’en doutent. Daniel est sûr qu’elle est responsable de la crise. Et à propos de Daniel, Stella décide de le nommer animateur de l’émission en l’absence d’Alex et Bradley, mais il refuse non seulement. Démission. Il ne s’est jamais senti à l’aise dans la série. Il s’est toujours senti rabaissé, négligé, à cause de la couleur de sa peau. Et maintenant, sa priorité est de protéger son grand-père de la maladie.

De retour avec Alex, les symptômes de la maladie se font jour, notamment la fièvre. Elle est seule. Vous souhaitez vous rendre à l’hôpital, mais comme vous n’avez aucune difficulté à respirer, votre médecin vous conseille de rester à la maison. Il n’y a toujours pas de traitement pour la maladie. Il n’y a pas d’amis non plus. Seul Chip, malgré son dernier combat. Alex pense qu’elle va mourir, mais son producteur parvient à la calmer. De plus, Chip trouve une opportunité qui peut profiter à tout le monde : il propose à Cory de diffuser une émission spéciale sur la pandémie avec Alex comme protagoniste, afin que le public sache de première main à quoi s’attendre du coronavirus. Il accepte, bien qu’il limite le programme à UBA +, qui commence à fonctionner comme en secret. Cependant, bientôt le tableau pourrait être différent, en partie grâce à la réapparition de Paola.

Alors que Cory annule le rendez-vous qu’Alex lui avait obtenu, la cinéaste italienne se présente quand même au bureau du PDG, avec le matériel qu’elle connaît peut-être le convaincre de lui confier un travail : l’entretien qu’elle a mené avec Mitch quelques jours avant sa mort, quand il a parlé de ses actions, quand il a assumé la responsabilité de la mort d’Hannah. Il voit le documentaire en entier et son ambition naturelle est de l’obtenir à tout prix malgré la promesse de Paola de ne jamais le montrer. Elle semble y réfléchir.

De son côté, Bradley recherche son frère. On ne sait rien de Hal depuis quelques jours. Il n’est jamais entré dans la maison de réadaptation après s’être disputé avec sa sœur. Il a été vu pour la dernière fois à New York. Bradley craint le pire. Les flyers qu’il a distribués n’ont pas fonctionné, il n’a donc qu’à demander de l’aide à ses followers directement sur les réseaux sociaux avec une vidéo où il ouvre son cœur, où il dévoile son drame personnel. Pendant que cela arrive, Mia essaie de convaincre Daniel de revenir au programme, mais le présentateur n’a pas l’impression que « L’émission du matinEst-ce le bon environnement pour lui. Mia est d’accord. Mais il vous dit que vous retrouverez la même ambiance ailleurs. C’est le pays dans lequel ils ont dû vivre.

Puis la spéciale commence avec Alex sous la production de Chip. Elle dit au monde qu’elle a le COVID-19 et a l’impression qu’il bouillonne à l’intérieur. Il a vomi. Vous avez souffert de vertiges. tousse Mais c’est ainsi qu’elle mène le programme comme une thérapie pour elle-même et pour se rapprocher à nouveau d’un public qui l’aime et du public qui la déteste.

Alex a vécu directement les symptômes du COVID-19 dans le dernier chapitre de la deuxième saison de « The Morning Show » (Photo : Apple TV +)

Tout au long de l’émission, que les autres personnages suivent de leurs propres drames, Alex offre des informations sur ce qui est connu jusqu’à présent sur COVID-19, partage sa propre expérience depuis son diagnostic et mène quelques interviews, avec le script préparé par Chip comme un guide, mais au fil des minutes, elle décide d’être elle-même, pas comme dans « L’émission du matin”.

Alex maudit la vie, réfléchit à la mort et exprime sa lassitude devant le besoin de se justifier au quotidien. Il dit qu’il ne s’excusera pas pour ses actions, mais aussi qu’il espère rencontrer à nouveau le public bientôt. C’est une Alex jamais vue devant la caméra. Honnête Elle a toujours eu de bonnes intentions. Mais il fait aussi des erreurs. Il peut même faire de mauvaises choses. Ce n’est pas parfait finalement.

Qu’est-ce qui se passe avec Bradley en attendant ? Il retrouve son frère à l’hôpital. Il avait été hospitalisé après avoir été impliqué dans une bagarre. Promettez de ne plus jamais l’abandonner. Et Cory ? Il l’attend dehors. Il lui a dit qu’il l’aimait.

EXPLICATION DE LA FIN DE « THE MORNING SHOW » – SAISON 2

En tant que visage principal de «L’émission du matinAlex est en charge de clôturer cette saison dans laquelle elle a essayé de cacher ses secrets les plus sombres de toutes les manières possibles, notamment dans l’avion faisant référence à Mitch. Il ne voulait pas que le monde sache qu’ils avaient eu des relations sexuelles consensuelles avec sa partenaire. Il ne voulait pas non plus montrer ses défauts les plus flagrants. Mais au final, il suit le courant.

QUE SIGNIFIENT LES MOTS D’ALEX ?

Encouragée par la mort de Mitch et ayant contracté le coronavirus, Alex décide de se montrer telle qu’elle est dans l’émission spéciale promue par Chip. Comme si elle n’avait rien d’autre à perdre, la célèbre animatrice de « L’émission du matin« Dénudez-vous ses plus grandes peurs et ses plus grands regrets. Cette fois, ça ne doit pas être parfait. Cette fois, il a le droit de ressentir. Parlez franchement avec le public. Elle leur demande pardon mais elle leur reproche aussi de vouloir la voir au plus profond du trou. Il n’est plus une figure immaculée. Il est une personne de plus dans un monde consumé par une pandémie.

De cette épiphanie, de nouvelles choses peuvent être attendues pour Alex. Il peut être sauvé d’être « annulé ». Peut être pas. La vérité est que c’est quelqu’un qui a quelque chose de spécifique à dire et qui pourrait accélérer sa transition vers les heures de grande écoute à UBA avec un nouveau programme ou la conduire à diriger de nouveaux projets à UBA +. Le streaming est déjà le présent. Et bien que Cory ne l’ait pas encore réalisé, Alex a peut-être sauvé son projet.

UBA+, A-T-ELLE UN AVENIR ?

Il semble que oui. Alors que Cory n’a diffusé l’émission spéciale avec Alex que sur le service de streaming – sur les conseils de Stella pour ne perdre aucun sponsor de sa chaîne principale – la plateforme aurait été le choix parfait. La version d’Alex présentée à l’UBA+ est une version jamais vue auparavant et qui pourrait inciter le public à voir davantage le journaliste dans cette facette. Le PDG n’aurait qu’à canaliser cet intérêt vers de nouveaux projets avec son talent plus compliqué mais aussi plus rentable. D’un autre côté, le documentaire de Paola pourrait être un autre pari intéressant.

LE DOCUMENTAIRE DE PAOLA AVEC MITCH SERA-T-IL SORTI ?

Il est vrai que le documentariste a promis à Mitch qu’elle ne montrerait jamais l’enregistrement à personne, a même promis de l’effacer, mais les ambitions de Paola pourraient être plus grandes si elle recevait une offre alléchante de Cory. De plus, même si Mitch n’a peut-être pas voulu l’accepter, ses aveux pourraient même nettoyer une partie de son image. Après tout, c’est quelqu’un qui était désolé et qui avait entrepris de s’améliorer en tant que personne.

QUE SIGNIFIE LA CONFESSION DE CORY ?

Vous pouviez le voir venir. Cory, au bord de l’effondrement suite au possible échec d’UBA+, dit enfin à Bradley qu’il l’aime, malgré le fait qu’elle soit désormais en couple avec Laura. Comment réagit-elle ? Au début, elle est abasourdie, mais elle n’a pas le temps de lui répondre car elle reçoit un appel avec la localisation de son frère.

Depuis la première saison de « L’émission du matin”, L’alchimie entre les deux personnages est indéniable et il semblait acquis qu’à un moment donné ils seraient ensemble, malgré leurs positions au travail. Cependant, l’apparence de Laura a modifié le paysage et aliéné ceux qui se considéraient au moins comme les meilleurs amis. Bradley est lesbienne ? En elle-même, elle ne semblait pas à l’aise avec cette étiquette. L’orientation sexuelle de Bradley est un peu plus compliquée que cela. Puis-je laisser Laura pour Corey ? C’est la question que le programme n’a pas encore résolu.

Jusqu’à ce que Cory dise à Bradley ce qu’il ressent pour elle depuis longtemps (Photo: The Morning Show / Apple TV +)

QU’ARRIVERA-T-IL À LA CONDUITE DU SPECTACLE DU MATIN ?

Le retour de Bradley est un fait. Pas celui d’Alex. Après le spécial qu’elle a tourné pour COVID-19, les aspirations du personnage de Jennifer Aniston pourraient être dirigées ailleurs. Qui la remplacerait en tant que partenaire de Bradley ? La réponse la plus logique semble Daniel, du moment qu’ils le convainquent de revenir et de prouver que l’esprit du programme est différent, plus ouvert à la diversité, pas seulement en apparence.

« THE MORNING SHOW », AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

Par les derniers événements, la voie a été tracée pour la réalisation d’une troisième saison de « L’émission du matin« , mais Apple TV + Il n’a pas encore fait de déclaration sur l’avenir de son programme. Remarquez, au moins Jennifer Aniston semble intéressée à continuer dans le rôle d’Alex Levy.

COMMENT REGARDER « THE MORNING SHOW » ?

De 10 épisodes chacun, les deux premières saisons de « The Morning Show » sont disponibles en intégralité sur Apple TV +.