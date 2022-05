The Montaners, une série Disney+ qui nous rapprochera de la vie de la famille populaire

La nouvelle série Disney+ intitulée »Les Montaniers » arrivera sur la plateforme de streaming cette année. La série documentaire explorera la vie de l’une des familles les plus célèbres de toute l’Amérique latine, où nous suivrons la vie quotidienne des membres de la famille Montaner tels que Ricardo, Marlene, Mau, Ricky et Evaluna, ainsi que leurs partenaires : Stefi, Sara et Camilo.

le père de famille, Ricardo Montaner, est depuis quarante ans l’une des plus grandes figures de la musique latine, devenue depuis peu un phénomène des réseaux sociaux. »Los Montaner » prévoit d’examiner de plus près le côté personnel et public de la vie des artistes, couvrant des événements tels que les mariages, les naissances, les célébrations et aussi leurs réalisations dans le monde artistique.

» Los Montaner » présentera également des performances musicales en direct et des performances cinématographiques présentées dans un documentaire qui sera dans un format multimédia avec l’inclusion de séquences personnelles de téléphones portables, ainsi que des interviews confessionnelles, des vidéos de famille et des photos de la vie privée. famille jamais vue auparavant.

La série a été créée par la famille Montaner elle-même et le réalisateur Lex Borreroavec un total de 10 épisodes qui seront produits par Studios INTERTAIN, en collaboration avec l’équipe Disney Branded Television. » Los Montaner » est produit par Borrero, Tommy Mottola, Ivanni Rodriguez, y compris Ricardo Montaner, Marlene Montaner, Mau Montaner et Ricky Montaner, membres de la famille principale.

Le documentaire » Los Montaner » sera une grande série avec une vision et une célébration de la culture latino-américaine et des liens familiaux, et ce ne sera pas la seule docu-série latino que Disney + prépare. La société a également récemment révélé son intention de lancer une production en quatre parties qui explorera l’héritage et la carrière de Sabado Gigante, une émission de variétés chilienne de longue date axée sur la diffusion d’histoires dans les pays anglophones et hispanophones.

»Los Montaner » n’a pas encore de date de sortie prévue, mais il devrait arriver très bientôt cette année.