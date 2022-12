Disney+

Disney+ recevra les nouveaux épisodes de Los Montaner dans quelques heures pour clôturer l’émission de téléréalité sur la famille. Combien de chapitres fera-t-il ?

©Disney+The Montaners : combien d’épisodes compte la partie 2 de la série Disney+ ?

service de diffusion en continu Disney+ prépare le feu Les Montaniers, la série sur la famille d’artistes et d’influenceurs qui compte des millions de followers sur les réseaux sociaux. La première partie du programme est sortie au catalogue le 9 novembre et a immédiatement fait fureur en Amérique latine. La deuxième tranche d’épisodes sera disponible à partir de ce mercredi 28 décembre. Combien seront-ils?

« Los Montaner suit cette famille d’artistes emblématique, devenue un véritable phénomène sur les réseaux sociaux et dirigée par l’un des représentants les plus importants de la musique latine. Au fil des épisodes, le public sera témoin, entre autres aspects, des défis que chacun de ses membres traverse alors qu’il cherche à maintenir l’harmonie entre sa vie privée et sa carrière professionnelle toujours aux yeux du public, ainsi que les étapes importantes de sa vie musicale, ses défis, ses conflits personnels et les émotions générées par l’expansion de la groupe familial lorsque de nouveaux mariages arrivent »a avancé son synopsis officiel.

Pour la deuxième partie du spectacle Disney+, les fans de ces artistes verront la fin de la cérémonie de mariage, la célébration et la lune de miel de Ricky et Stef, l’arrivée d’Índigo -la première fille de Camilo et Evaluna-. De plus, il se penchera sur l’actualité d’un nouveau Montaner en route, le premier bébé de Mau et Sara, ainsi que sur les moments importants de la carrière artistique de la famille.

+Combien d’épisodes la partie 2 de Los Montaner a-t-elle

La deuxième tranche de Les Montaniers sera présenté en première sur la plate-forme Disney + ce mercredi 28 décembre. Aux 5 épisodes déjà disponibles, 5 autres chapitres arriveront pour compléter la saison de 10 au total. Pour le moment, les titres de chacun d’eux n’ont pas été révélés, mais ils auront une phrase en référence à la famille.

Ricardo et Marlene Rodríguez Miranda sont le couple qui dirige cette famille et le reste de la branche familiale en découle. Nous avons Ricky Montaner et Stefi Roitman, qui se sont mariés plus tôt cette année. Mau Montaner sera avec sa compagne, Sara Escobar, avec qui il a eu son premier enfant, Apolo. Evaluna Montaner et Camilo, les chanteurs qui ont accueilli Indigo, leur première fille, seront également présents.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

