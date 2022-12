The Montaners : aura-t-il un troisième volet sur Disney+ ?

DISNEY+

L’émission de téléréalité avec Ricardo Montaner, Marlene Rodríguez, Mau, Ricky, Evaluna, Camilo, Sara et Stefi a créé de nouveaux épisodes sur Disney +. Découvrez si un troisième opus arrivera sur la plateforme de streaming.

©Disney+Los Montaner, la fureur de la docurealité sur la plateforme de streaming.

ils sont revenus Les Montaniers avec sa propre réalité ! La série qui suit la famille de Ricardo Montanerl’un des artistes les plus en vue de la musique latine, revient avec une nouvelle fournée d’épisodes sur Disney+. De cette manière, Marlene Rodríguez, Mau, Ricky, Evaluna, Camilo, Sara Escobar et Stefi Roitman vedette du grand lancement de la plate-forme de souris ce mois-ci. Si vous l’avez déjà vu, vous attendez probablement de nouveaux épisodes. Y aura-t-il une troisième partie en streaming ?

Au format docu-réalité, la série présente les moments les plus intimes de la famille Montaner, dévoilant les événements qui ont fait fureur auprès de leurs fans. Que montre-t-il exactement ? Moments inédits du mariage de Ricky et Stefi, la naissance de Indigo et le désir de Mau et Sara d’être parents de ApollonCe ne sont là que quelques-unes des scènes qui peuvent désormais être appréciées sans barrières sur l’écran Disney+.

Le synopsis précise :Los Montaner montre également les coulisses des carrières artistiques des membres de la famille, témoins de moments inoubliables tels que la cérémonie des Latin Grammy Awards 2021 à Las Vegas.”. Et il ajoute : « De plus, il les accompagne lors de voyages en famille en Colombie, en République dominicaine et en Argentine, plonge dans les sensations que Ricardo et Marlene éprouvent avec leur «nid vide», et enregistre les fêtes d’anniversaire et autres événements spéciaux qui révèlent la manière unique dont le Les habitants du Montan célèbrent leur famille et donnent la priorité au temps passé ensemble, tout en menant une vie de stars de la musique”.

S’appuyant sur ces événements, la série présente non seulement des moments cinématographiques, mais comprend également des performances musicales en direct destinées aux fans. Pour cela, il combine des formats tels que des vidéos prises avec des téléphones portables, des interviews confessionnelles, des photos et des vidéos des archives personnelles de Ricardo, qui pendant des années a enregistré de petits et grands moments de sa famille grandissante avec son appareil photo.

+ Y aura-t-il une nouvelle saison de Los Montaner sur Disney+ ?

Ce 28 décembre, Disney+ a présenté cinq épisodes de 40 à 60 minutes environ. diplômés Personne n’entre, personne ne sort, Toujours en lune de miel, Allez, allez, ne t’arrête pas, Pour le meilleur ou pour le pire, c’est ta famille Oui République de la joieIls ont déjà réussi à positionner cette première saison parmi les tendances. La vérité est que c’est la deuxième partie, complétant une livraison de 10 chapitres au total. Pour le moment, le service de streaming n’a pas confirmé si une troisième émission arrivera l’année prochaine, bien que tout indique qu’il y a encore des événements à documenter dans cette charmante famille de célébrités.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

