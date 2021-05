The Mitchells vs The Machines: une grande réussite dans les films familiaux (Critique)

À partir du moment où vous passez en revue leur incroyable équipe créative, vous vous rendez compte qu’il y avait très peu de chance que « The Mitchells vs. The Machines », le nouveau film que Sony Animation a sorti sur Netflix, ait réussi à échouer lamentablement. Et c’est un vrai soulagement qu’il ne l’ait pas fait.

Phil Lord et Christhopher Miller, le duo de réalisateurs responsables de fabuleux films tels que «The LEGO Movie» ou «Spider-man: Into The Spiderverse», ont été à cette occasion producteurs d’un film réalisé par Michael Rianda, écrivain et directeur créatif sur «Gravity Falls», avec son collègue Jeff Rowe (Désenchantement) avec un scénario écrit par les deux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le Grand Budapest Hotel: Wes Anderson à son meilleur

Sous sa simple prémisse d’une famille essayant de se reconnecter lors d’un road trip alors que le monde s’effondre face à la rébellion des machines, « The Mitchels vs The Machines », avec une comédie effrénée et débridée et des séquences d’action élaborées, présente un message émouvant sur l’unité familiale face à l’adversité.

Abi Jacobson joue Katie, qui a hâte d’aller à l’université en Californie. Son père Rick (Danny McBride), annule son vol et organise un road trip en famille avec sa femme Linda (Maya Rudolph), leur fils Aaron (Michael Rianda. Oui, le réalisateur) et leur étrange chien Munchie, sans oublier que dans le la route subirait les ravages du soulèvement des machines à travers le monde.

Rianda et Rowe ont réussi à livrer un film qui parvient à construire leur propre langage interne et un système très spécifique pour communiquer leurs idées, en plus d’être la première production familiale à être vraiment consciente de la culture des mèmes, entrant sur un terrain qui court. le risque de paraître rapidement obsolète.

Le personnage de Katie aspire à raconter des histoires, donc à travers sa caméra vidéo, elle construit ces films fous qu’elle publie sur Internet. Rianda et Lowe parviennent non seulement à rendre hommage au langage classique des premières stars de l’internet (voir Mosh, par exemple), mais ils en font des mèmes intemporels qui sont présentés tout au long du film et que, dans dix ou quinze ans, ils le feront parviennent à se sentir tout aussi frais.

Un problème courant dans le cinéma familial contemporain est la persistance (rarement efficace) lors de la présentation évidente du thème central de l’histoire. Bien que certaines séquences prennent un ton plutôt sinistre alors que les machines commencent à kidnapper des humains sous les ordres d’une Intelligence Artificielle, le moteur du film est le manque de connexion entre les personnages de McBride et Jacobson.

Et leur manque de communication est ingénieusement et parfois très émouvant sans passer pour une tentative de Rianda et Rowe de manipuler de manière flagrante les émotions du public. Il est possible de véritablement construire ce désir du lien perdu et le désir de se reconnecter.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La bande originale de «Jurassic World: Dominion» est terminée

Et en parlant de connexions, pour un film qui se moque intelligemment de notre dépendance à la technologie, « The Mitchels vs The Machines » est présenté comme une histoire sans moralismes ni affichages de technophobie, se concentrant sur la construction de séquences d’action mémorables pendant le film. Combat final contre les machines.

Même lorsque certains de ses éléments ne sont pas explorés en profondeur, Rianda et Rowe ont réussi à livrer un produit final solide qui transpire la créativité à des quantités industrielles et qui deviendra sans aucun doute une future référence parmi les nouvelles générations d’animateurs. « The Mitchells vs The Machines » est maintenant disponible dans le catalogue Netflix.