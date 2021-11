The Mitchells vs. the Machines passe au numérique, au Blu-ray et au DVD à temps pour Noël

Juste à temps pour les vacances, Les Mitchells contre les Machines se dirige vers le numérique, le DVD et le Blu-ray. Installez-vous confortablement cette saison et encouragez les Mitchells, la famille excentrique et dysfonctionnelle dont le voyage sur la route est bouleversé lorsqu’ils se retrouvent au milieu de l’apocalypse des robots et deviennent soudainement le dernier espoir le plus improbable de l’humanité. Le casting bruyant comprend Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Fred Armisen, Eric Andre, Conan O’Brien et plus encore !

SYNOPSIS

Un père de la vieille école et sa fille cinéaste branchée ont du mal à s’identifier alors que leur famille entreprend un voyage en voiture vers sa nouvelle université. Leur entraînement est interrompu par une apocalypse machine qui menace de déchirer ces héros improbables à moins qu’ils ne trouvent un moyen d’unir leurs forces et de sauver l’humanité.

MATÉRIEL BONUS BLU-RAY, DVD ET NUMÉRIQUE

• Cabinet des merveilles oubliées de Katie : Jetez un coup d’œil rare à l’intérieur du processus de réalisation d’un film de Katie Mitchell, car elle vous donne un aperçu exclusif de la façon dont le film a été réalisé.

Katie-Vision !

Bande-annonce de robots stupides

◦ Le pitch original de l’histoire de « Mitchells »

La scène de Furby – Comment ? Pourquoi?

Le monde de PAL

• Les Mitchells contre. Les machines: Ou comment un groupe de fous passionnés a fait un grand film d’animation : Entrez dans l’histoire de Les Mitchell contre les Machines et rencontrez un groupe de cinéastes pour la première fois et de talentueux acteurs qui se sont regroupés pour prendre un risque collectif en réalisant un film unique, original et totalement décalé sur une famille quotidienne, épique et qui sauve le monde !

• Comment faire des marionnettes chaussettes : Katie Mitchell ouvre la porte de son école de cinéma. Apprenez à fabriquer des marionnettes chaussettes qui pourraient être des figurants dans votre prochain court métrage !

• Comment faire des cupcakes Katie Face : Amusez-vous à faire des cupcakes que seule une mère pourrait aimer.

MATÉRIAUX BONUS BLU-RAY EXCLUSIFS

• Dog Cop 7 : Le dernier chapitre : Katie Mitchell est de retour et crée le film le plus hilarant de sa jeune carrière – découvrez un tout nouveau mini-film, Dog Cop 7: The Final Chapter. Dans un monde où les vacances sont hantées par le kidnappeur Candy Cane, il n’y a qu’un seul chien avec les compétences nécessaires pour résoudre l’affaire.

• La coupe cinématique étendue de Katie ! Préparez-vous à assister à la coupe du réalisateur de Katie, une version étendue du film original avec plus de 40 minutes de scènes supprimées.

• 8 scènes bonus : Avoir plus Mitchell avec plus de 20 minutes de scènes supprimées et étendues.

• Commentaire des cinéastes



DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

Réalisé par: Mike Rianda (Chutes de gravité, Tout le monde meurt en 90 secondes)

Co-directeur : Jeff Rowe (Désenchantement)

Écrit par: Mike Rianda et Jeff Rowe

Producteurs : Phil Lord, Christopher Miller, Kurt Albrecht

Producteurs exécutifs : Will Allegra, Louis Koo Tin Lok

Jeter: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre et Olivia Colman

SPÉCIFICATIONS

Durée: 109 minutes

Évaluation des États-Unis : PG pour l’action et un peu de langage

Blu Ray: Caractéristique : 1080p haute définition 1,85:1 | Audio : 5.1 DTS-HD MA

DVD: Fonctionnalité : écran large anamorphique 1,85:1 | Audio : anglais 5.1 Dolby Digital

Netflix a frappé Les Mitchells contre les Machines sortira sur les tablettes en numérique, Blu-ray et DVD le 14 décembre.





