The Mitchells vs The Machines est l’animation la plus réussie sur Netflix

Netflix a présenté à ses investisseurs un nouveau rapport sur l’état actuel de ses services de streaming, et malgré une grande perte de son nombre d’abonnés, il a également confirmé quelques données intéressantes sur ses reproductions réalisées entre le 1er avril et le jour du 30 juin révélant que son film d’animation le plus populaire vient de l’équipe de Sony Pictures.

« The Mitchells and The Machines » est un film acquis par Netflix auprès du studio nes.de Sony Animation qui, après une sortie en salles exclue en raison de la pandémie de Covid-19, est devenu le film d’animation le plus populaire du service en streaming avec un 53 millions d’utilisateurs au total ont joué cette cassette au cours des 28 premiers jours suivant sa sortie.

Au cours de la même période, seules deux productions originales de Netflix ont réussi à dépasser ce nombre de reproductions : la comédie dramatique « Fatherhood » avec Kevin Hart, avec 74 millions de vues, et le nouveau film de Zack Snyder, « Army of the Dead », avec un total de 75 millions de vues.

« Nous avons lancé notre première série originale scénarisée en 2012 et depuis lors, nous avons étendu notre programmation originale à de nombreuses catégories à travers le monde », a écrit Netflix dans une déclaration à ses actionnaires (via ComicBook.com), qui malgré les retards causés par la pandémie, ils indiquent qu’ils ont réussi à présenter au public un contenu nouveau et passionnant.

« Les Mitchell contre. The Machines » a été écrit et réalisé par Mike Rianda et Jeff Rowe, un duo qui s’était déjà fait remarquer par leur travail de scénariste dans la série Disney XD « Gravity Falls », avec Phil Lord et Chris Miller, responsables de « The Lego comme producteurs Film » et « Spider-Man : Into The Spider-Verse », présentant un style esthétique fortement influencé par la culture des premiers mèmes internet, ce qui donne une certaine touche nostalgique dans son exécution d’humour.

Sony Pictures Animation présente dans « The Mitchells vs. The Machine « l’histoire d’une famille qui fait un dernier road trip ensemble avant que leur fille aînée n’aille à l’université, n’imaginant jamais qu’en chemin elles devront affronter la rébellion mondiale des machines. Le film présente les voix d’Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph et Alex Hirsch.