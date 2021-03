The Mighty Thor récupère Mjolnir in Love and Thunder Set Video avec Natalie Portman

Une nouvelle vidéo d’ensemble de Thor: l’amour et le tonnerre s’est retrouvé en ligne. La vidéo en question met l’accent sur Jane Foster de Natalie Portman et sur la façon dont elle pourrait prendre le contrôle de Mjolnir. La suite tant attendue est actuellement en tournage en Australie, où la pandémie est sous contrôle, avec Taika Waititi à nouveau derrière la caméra. Une quantité décente d’images de plateau a trouvé son chemin en ligne au cours des dernières semaines, y compris notre premier regard sur la transformation du corps Mighty Thor de Portman. Il y a possible Thor: l’amour et le tonnerreSPOILERS ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

📹 Dublê de Natalie Portman ensaiando uma cena no set de « Thor: Love and Thunder » em Sydney, na Austrália. pic.twitter.com/MfJPu0se0I – Mises à jour de Natalie Portman (@nportmanbr) 5 mars 2021

Dans les images susmentionnées de Natalie Portman sur le Thor: l’amour et le tonnerre ensemble, nous l’avons vue hissée par un homme en costume bleu, avec un autre homme tenant un harnais pour l’actrice. Les images ne fournissaient pas de contexte, donc on ne savait pas exactement ce qui se passait, même si cela montrait le nouveau physique de super-héros de l’actrice. La nouvelle vidéo, ainsi que d’autres images, de l’ensemble sont prises le même jour que les images précédemment divulguées.

Il semble que New Asgard a érigé un monument où Odin est mort et Hela a détruit Mjolnir. Les éclats du métal Uru qui composaient le puissant marteau sont bien en vue et fortement gardés au monument, où Jane Foster de Natalie Portman est vue dans les images divulguées. Dans des images et des vidéos séparées, Foster semble être seul devant les pièces de Mjolnir tout en étant submergé par une sorte de pouvoir. On peut voir Portman se tordre le corps pendant qu’elle est hissée dans les airs. Bien qu’il soit impossible de dire exactement ce qui se passe, cela pourrait très bien montrer comment Jane Foster récupère Mjolnir et se transforme en Mighty Thor.

Natalie Portman a précédemment confirmé que Jane Foster serait Mighty Thor dans Thor: l’amour et le tonnerre. « J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor. Elle subit un traitement contre le cancer et est un super-héros à côté », a-t-elle déclaré, tout en déclarant qu’elle voulait voir plus de super-héros féminines. Elle a poursuivi: « S’il peut y avoir tous ces super-héros féminins, plus ils sont nombreux, mieux c’est. »

Taika Waititi et Chris Hemsworth auraient d’abord commencé à cartographier les détails pour Thor: l’amour et le tonnerre peu de temps après Thor: Ragnarok a été publié, bien qu’il ait fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Marvel Studios avait Guerre d’infini et Avengers: Fin de partie à atteindre, qui a uni l’univers cinématographique Marvel et a tracé une nouvelle voie pour les franchises de super-héros. La dernière fois que nous avons vu le Dieu du tonnerre de Hemsworth, il luttait contre la dépression et avait pris quelques kilos en trop. Il semble que Thor se porte beaucoup mieux mentalement cette fois-ci, car son corps de super-héros est apparemment revenu à la normale. Vous pouvez consulter le nouveau Thor: l’amour et le tonnerre réglez la vidéo ci-dessus, grâce au Natalie Portman met à jour Twitter Compte.

les asgardiens créant une zone commémorative entière pour le rocher odin est mort et pour les éclats de mjolnir du moment où Hela l’a détruit dans le thor: l’amour et le tonnerre ont mis des photos … quelqu’un les vérifie et voit si tout va bien pic.twitter.com/jpLKEPqFf9 – alex (@loventhunders) 5 mars 2021

