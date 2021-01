« The Mighty Ducks »: la série Disney + présente son premier teaser

L’une des grandes annonces surprises qui Disney + se produirait au début de l’année dernière était la production d’une série basée sur « Les puissants canards», Qui continuerait avec l’histoire présentée dans la trilogie attachante de films mettant en vedette Emilio Estévez.

« Changeurs de jeu», Le titre que portera cette nouvelle production, elle aurait pu commencer le tournage après quelques mois difficiles causés par la pandémie. Heureusement, un premier teaser promotionnel a déjà été dévoilé, qui révèle aux abonnés de la plateforme la date à laquelle Los Patos s’envolera à nouveau.

La première saison de « The Mighty Ducks: des changeurs de jeu»Atteindra le public le 26 mars avec un total de dix épisodes, qui, comme d’autres productions de la plateforme, devraient sortir en format hebdomadaire.

30 ans après la première du premier opus de la trilogie originale, Estevez reprend son rôle d’ancien avocat et joueur de hockey Gordon Bombay. Lauren Graham être Alex, une mère dont le fils a été éliminé de l’équipe emblématique des Ducks, elle prendrait donc l’initiative de former sa propre équipe composée de son fils et de ses amis.

« Une fois un canard, on est toujours un canard », a déclaré Estévez lors de l’annonce de la production au début de l’année dernière. « Et après 25 ans, je suis ravi de nouer mes patins, de mettre une veste de »Entraîneur Bombay« Et re-dépeignez ce personnage emblématique dans un nouveau chapitre de la franchise »Les puissants canards».

L’acteur serait ravi de collaborer avec Disney et Steve Brill, créateur de la franchise, désireux de faire partie de la programmation de la plateforme. Agnès Chau, vice-président du contenu chez Disney +, garantirait que l’approbation de la série aurait été un choix facile en raison de la grande appréciation publique de la franchise.

La série présente également des performances de Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayan Bhatia, Luke Islam, Keifer O’Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham et DJ Watts. Les détails sur le retour éventuel d’autres membres de la distribution originale n’ont pas encore été révélés.