The Mighty Ducks: Game Changers fixe la date de la première de la saison 2 sur Disney +

Nous savons maintenant quand Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu reviendra avec sa deuxième saison. Mercredi, il a été annoncé que la saison 2 commencerait à être diffusée sur Disney + le 28 septembre 2022. L’art clé officiel a également été publié offrant un aperçu des membres de la distribution de retour avec la nouvelle star de la série Josh Duhamel, qui a rejoint le spectacle après la sortie d’Emilio Estevez.

Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu sert de prolongement à la Puissants canards séries de films des années 1990. Développée pour Disney + par Steve Brill, Josh Goldsmith et Cathy Yuspa, la première saison a ramené Emilio Estevez pour reprendre son rôle des films en tant qu’entraîneur Gordon Bombay. Il revient à l’entraînement avec une nouvelle équipe de jeunes joueurs de hockey avec la distribution principale comprenant également Brady Noon comme l’un des joueurs et Lauren Graham comme sa mère. Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Julee Cerda, Luke Islam, Bella Higginbotham, Taegen Burns, Kiefer O’Reilly et De’Jon Watts sont également à l’affiche de la série.

Des stars de la série originale en plus d’Estevez étaient également apparues dans la série, reprenant leurs rôles de canards originaux. Cela inclut Matt Doherty, Elden Henson, Garette Henson, Vincent A. LaRusso, Marguerite Moreau et Justin Wong. D’autres stars des films originaux comme Kenan Thompson, Joshua Jackson et Shaun Weiss pourraient potentiellement apparaître dans la saison 2, mais aucun camée spécial n’est confirmé pour le moment.

The Mighty Ducks: Game Changers présente une nouvelle vedette

Lorsque la saison 2 a été annoncée pour la première fois, le plan était qu’Emilio Estevez revienne en tant que Gordon Bombay. Il y avait des rapports selon lesquels il avait quitté la série sur les protocoles COVID-19 de la production, mais l’acteur affirmerait plus tard qu’un différend contractuel était l’une des vraies raisons pour lesquelles il avait quitté la série. Estevez a également déclaré qu’il y avait eu des différences créatives qui avaient contribué à sa décision de quitter.

« Je ne suis pas anti-vaxx. Point final », a déclaré Estevez dans un communiqué. « Je prends cette pandémie très au sérieux, et on me taquine souvent sur mon respect continu des protocoles de sécurité et mon abondance de prudence. Je veux aborder ce qui s’est passé et clarifier certains mensonges qui sont apparus dans un article concernant ma décision de partir Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu. En dernière analyse, ce n’était rien de plus qu’un bon vieux différend contractuel et non, comme certains le croiraient, une position anti-vaccin. »

Il a ajouté: « Ma sortie de la série était due à une myriade de différences créatives – tout autre récit est faux. Aux fans de la franchise – je suis aussi déçu que vous. À mon Canards acteurs et équipe – passez une merveilleuse saison 2 dans la série et sachez que vous allez tous me manquer. Ce fut un honneur et un plaisir de pouvoir revenir en tant que personnage emblématique et bien-aimé, Gordon Bombay, un personnage qui a été une référence célèbre au cours de mes 40 ans de carrière. »

Les Mighty Ducks : les changeurs de jeu commencera à diffuser sur Disney + le 28 septembre 2022.