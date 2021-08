The Mighty Ducks: Game Changers est renouvelé pour la saison 2 sur Disney +

C’est officiel, Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu reviendra pour une deuxième saison sur Disney+. Présentée en avant-première sur le service de streaming en mars, la nouvelle série avait assez bien fonctionné auprès des critiques, mais au fil des mois sans mot de renouvellement, l’avenir de la série a commencé à paraître sombre. Les fans peuvent désormais rejoindre les acteurs et l’équipe pour pousser un soupir de soulagement alors que Disney a officiellement commandé la saison 2 avec une production prévue pour le début de 2022.

Original Puissants canards Le scénariste de la trilogie Steven Brill produit et est le co-créateur de la série. Les co-créateurs Josh Goldsmith et Cathy Yuspa reviendront en tant que showrunners pour Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu saison 2. James Griffiths et Michael Spiller sont les producteurs exécutifs avec Spiller également sur le point de réaliser. La star Lauren Graham est co-productrice exécutive. George Heller et Brad Petrigala de Brillstein Entertainment Partners seront également producteurs exécutifs avec Jordan Kerner.

Avec Lauren Graham, Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu étoiles Emilio Estévez reprenant son rôle des films originaux en tant qu’ancien entraîneur des Mighty Ducks Gordon Bombay. Graham partage la vedette en tant que mère aidant son fils de 12 ans (Brady Noon, Bons garçons) forme une équipe concurrente de la ligue de hockey junior lorsqu’il est refusé aux Ducks. La série met également en vedette Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Julee Cerda, Luke Islam, Bella Higginbotham, Taegen Burns, Kiefer O’Reilly et De’Jon Watts.

Une deuxième saison de Changeurs de jeu signifie que nous aurons également plus d’occasions de voir certaines des autres étoiles de l’original Puissants canards trilogie cinématographique. Reprenant leurs rôles de films, la première saison a ramené Marguerite Moreau dans le rôle de Connie Moreau, Garette Ratliff Henson dans celui de Guy Germaine, Elden Henson dans celui de Fulton Reed, Vincent Larusso dans celui d’Adam Banks, Justin Wong dans celui de Kenny Wu et Matt Doherty dans celui de Lester Averman.

Brill a fait savoir que son objectif est de faire venir des stars plus originales pour la deuxième saison. Il y avait des plans précoces pour amener beaucoup plus de membres de la distribution pour la saison 1, mais en raison de la pandémie, ce n’était tout simplement pas possible. Maintenant que la saison 2 est lancée, il est probable que nous verrons d’autres grandes surprises. En juin, Brill a taquiné que Kenan Thompson était un autre acteur majeur qui pourrait éventuellement revenir dans la saison 2.

« Kenan et moi [talked about]… il pourrait venir la saison prochaine et faire au moins un épisode. Il a dit qu’il le ferait, alors je vais le retenir », a déclaré Brill à TVLine.

« Pour être honnête, je voulais, chacun d’entre eux était mon mandat », a-t-il déclaré séparément à ComicBook.com. « Je voulais que toute l’équipe revienne. C’est ce dont nous avons parlé dans la salle de l’écrivain… Tous ceux qui étaient là à la toute fin de Canards 3, ça aurait été mon rêve. Josh [Jackson] et Kenan, Kenan était sur SNL, Josh vient d’avoir un bébé, littéralement, que… J’aurais aimé que nous aurions pu avoir quelques personnes de plus, mais nous ne pouvions vraiment pas, malheureusement. Mais nous le ferons, nous aurons tout le monde. Tout le monde reviendra l’année prochaine si nous obtenons une autre saison. »

Une date de première pour la saison 2 n’a pas encore été annoncée, mais la production de nouveaux épisodes de Les Mighty Ducks : des changeurs de jeu débutera début 2022. Pour l’instant, vous pouvez regarder la première saison dans son intégralité sur Disney+. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Les Mighty Ducks