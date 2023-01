The Menu : où a été tourné le film Star+ avec Anya Taylor Joy

in

Étoile+

Le Menu est le dernier tube d’Anya Taylor-Joy en salles et vient d’arriver sur la plateforme Star+. Ensuite, nous vous indiquons leurs emplacements réels.

©Étoile+Le Menu : où le film Star+ avec Anya Taylor Joy a été tourné.

Le menu C’est le film récent Anya Taylor Joy qui est disponible sur le service de streaming Étoile+ depuis le 18 janvier dernier, mais avant cela, il a traversé les théâtres du monde entier et lui a valu quelques nominations pour des prix importants. Sa prémisse intéressante emmène les téléspectateurs dans un environnement empreint de mystère, ainsi que des lieux accrocheurs.

La parcelle centrale de Le menucassette dont vous pouvez profiter dès maintenant sur la plateforme Étoile+, suit Margot et Tyler, un jeune couple qui se rend sur une île luxueuse et isolée pour manger dans un restaurant exclusif où un mystérieux chef leur prépare un menu opulent et coûteux. Cependant, il devient vite évident que les convives vont avoir des surprises choquantes.

+Où le film The Menu a été tourné

Le premier plan de la production dirigée par Mark Mylod était de tourner en Ecosse, mais la pandémie de Covid-19 l’en a empêché et ils ont dû se réorganiser. Pour cette raison, ils ont déménagé à Géorgie, États-Unis, où ils ont utilisé un plateau d’enregistrement pour l’intérieur du restaurant Hawthorn avec des écrans bleus couverts. Cependant, ils ont également utilisé trois îles royales. Le premier est Île Jekyllque l’on peut voir lorsque Margot et les personnages arrivent sur le lieu privé.

Un autre endroit utilisé était Île de Tybee, principalement pour les prises de vue en extérieur, bien qu’il n’y en ait pas trop dans le montage final. La troisième île était île de Hampton et ses forêts et marécages que l’on aperçoit lorsque les personnages sont en pleine nature, bien qu’ils ne soient pas proches de la plage. Cet emplacement est choisi par de grandes célébrités, car il leur permet d’avoir leurs manoirs loin.

le parc d’état Fort Mc Allister Il a également été sélectionné pour ses paysages naturels et sa région montagneuse, il a donc été utilisé pour des prises de vue de l’île privée entourant le restaurant Hawthorn. Enfin, la ville de Géorgie est le protagoniste de la première partie de la bande, montrant principalement les jardins communautaires et les parcs d’État de Savane. maintenant vous pouvez voir à nouveau Le menudisponible sur la plateforme Étoile+sachant que les acteurs ne sont pas toujours au même endroit et ont voyagé dans des endroits différents.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?