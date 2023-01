The Menu : l’histoire vraie qui a inspiré le film d’Anya Taylor-Joy

Étoile+

Le menu est le dernier d’Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes qui a reçu divers commentaires en raison de sa prémisse intéressante, mais sur quoi étaient-ils basés ?

© IMDbThe Menu : l’histoire vraie qui a inspiré le film d’Anya Taylor-Joy.

Le menu est l’un des films récemment intégrés au grand catalogue du service de streaming Étoile+, étant l’un des plus remarquables à arriver en début d’année, puisqu’il s’agit d’une production mettant en vedette Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicholas Hoult, sous la direction de Mark Mylod. L’intrigue nous présente une histoire qui navigue à travers différents genres, mais il faut vous dire qu’il y a une histoire vraie derrière.

La prémisse de base de Le menucassette dont vous pouvez profiter dès maintenant sur la plateforme Étoile+, suit Margot et Tyler, un jeune couple qui se rend sur une île isolée et luxueuse pour manger dans un restaurant exclusif où un mystérieux chef leur prépare un menu cher et opulent. Cependant, il devient vite évident que les convives vont avoir des surprises choquantes.

+L’histoire vraie qui a inspiré The Menu

En premier lieu, nous devons préciser que l’histoire elle-même qui est observée sur la bande est une fiction et qu’il n’y a pas d’événements réels qui reflètent la même situation, mais les scénaristes ont eu des expériences dans la vie réelle qui les ont amenés à écrire le scénario. Est-ce que Tracy Oui Seth Reiss Ils étaient en charge du scénario et ont partagé des interviews dans lesquelles ils ont exprimé une expérience authentique qui a déclenché l’idée du film.

Tel que rapporté par Est-ce que Tracy, un jour il se rendit dans un restaurant sur une île semblable à celle vue dans le film. Ils l’ont emmené sur un bateau et il y avait beaucoup de mystère autour, car il ne savait pas comment il allait continuer cette nuit-là. Cela faisait partie de l’expérience, car il a payé une somme d’argent considérable pour participer à cette journée spéciale et l’organisation s’est assurée que les gens apprécient le dîner. Au-delà de cela, l’homme s’est senti mal à l’aise et a commencé à penser que quelque chose allait mal tourner.

« Je suis une personne un peu claustrophobe et nerveuse, et je suis dans un pays étranger, et il faisait noir pendant le trajet en bateau, et sur une île, et si quelque chose tournait mal ? J’ai immédiatement commencé à devenir un peu paranoïaque. « m’a dit Tracy dans une interview avec Au-dessus de la ligne. C’est à partir de ce moment qu’il rencontra Seth Reiss pour écrire le script original de Le menufilm disponible en streaming Étoile+.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?