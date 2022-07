The Meg 2: The Trench: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Quelque chose se cache dans l’eau… encore. Warner Bros. Pictures est sur le point de sortir The Meg 2 : La tranchéela suite de 2018 La mégaL’année prochaine.

Le premier film racontait l’histoire d’un groupe de scientifiques rencontrant le gigantesque requin préhistorique titulaire. La méga est une adaptation de 1997 Meg : un roman d’une profonde terreur par l’auteur Steve Alten. Le public était accro et le film a rapporté plus de 530 millions de dollars dans le monde. Sur la base de ces chiffres, il est logique que Warner Bros. Pictures soit impatient de produire une suite, ce qui en fera peut-être la prochaine franchise de science-fiction / horreur à succès.

Alors, que savons-nous de l’année prochaine The Meg 2 : La tranchée? Comment continuera-t-il l’histoire originale, et quelles nouvelles aventures verrons-nous? Qui revient du premier film, et de nouveaux visages les rejoindront-ils ? Quand et où pourra-t-on voir le film à sa sortie ? Et quoi d’autre le public devrait-il savoir The Meg 2 : La tranchée?

The Meg 2 : l’intrigue

Comme mentionné, l’original La méga le film était basé sur le roman d’Alten de 1997 Meg : un roman d’une profonde terreur. Deux ans plus tard, Alten a publié le roman suivant, La tranchée, qui sera la base du nouveau film. Bien que nous ne sachions pas encore sur quoi se concentrera l’intrigue de la suite, nous pouvons deviner ce que nous pourrions voir en fonction de l’histoire du livre.

La tranchée commence quelques années après la fin du premier livre, avec Jonas Taylor étudiant un jeune mégalodon détenu en captivité. Alors que d’autres membres des équipes de recherche explorent la fosse des Mariannes où le mégalodon a été trouvé pour la première fois, ils découvrent une autre créature préhistorique, le Kronosaurus. Cette créature était un grand reptile marin qui avait évolué pour chasser en meute et vivait dans la tranchée. Désormais, face à cette nouvelle créature en plus des mégalodons, Jonas doit affronter ses démons du premier tome afin d’essayer de garder sa vie ensemble.





Nous ne savons pas encore à quel point méga 2 suivra l’intrigue du livre de suite, mais nous avons au moins une base pour ce que nous pouvons probablement attendre de l’histoire. Le titre, The Meg 2 : La tranchée, semble indiquer que le film suivra le livre, mais encore une fois, rien de concret n’est connu. Il y a quatre livres de suite après La tranchée (avec plus potentiellement en préparation), il n’y a donc pas de pénurie de matériel source si Warner Bros. Pictures veut poursuivre cela comme sa prochaine franchise d’action de science-fiction.

The Meg 2 : Le casting

Jason Statham reprend son rôle principal de Jonas Taylor dans la suite. Cliff Curtis devrait revenir en tant que James « Mac » Mackreides, l’ami de Taylor et directeur des opérations de l’institut. Page Kennedy sera de retour en tant que DJ, et Meiying de Shuya Sophia Cai, la fille de Suyin, sera de retour.





Au-delà de ces quatre, il n’y a pas d’acteurs supplémentaires du premier plateau de tournage à revenir. Il est encore tôt, et peut-être que leur implication est juste gardée secrète. Compte tenu du nombre de personnages décédés dans le premier film, certains retours semblent plus improbables que d’autres.

Le casting de retour sera rejoint par une variété de nouveaux joueurs. Resident Evil’s Sienna Guillory sera la nouvelle vedette féminine. On ne sait pas grand-chose de son personnage, seulement qu’elle est à la tête d’une division des sciences appliquées. L’actrice et mannequin Skyler Samuels incarnera un membre de l’équipage du sous-marin de Jonas Taylor qui aime l’aventure. L’antagoniste principal du film sera interprété par Chute de neige star Sergio Peris-Mencheta, qui serait un mercenaire endurci. La star chinoise Wu Jing rejoint également le casting, bien que son rôle exact et son scénario soient inconnus à ce stade.





Nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que d’autres annonces de casting et confirmations suivent dans les mois à venir.

Warner Bros. Pictures est sur le point de sortir The Meg 2 : La tranchée en salles le 4 août 2023. En tant que coproduction entre les États-Unis et la Chine, le premier film est sorti simultanément dans les deux pays en 2018. On ne sait pas si la suite utilisera la même stratégie, car actuellement, c’est ne devrait sortir qu’aux États-Unis.

La franchise Meg

Avec un total de six livres en La méga franchise, Warner Bros. Pictures dispose d’une multitude de sources s’ils souhaitent créer une nouvelle franchise à partir de cette propriété. Évoquant déjà des vibrations de Mâchoires et parc jurassiquecette franchise potentielle pourrait combiner des éléments des deux dans une nouvelle histoire de monstre de science-fiction moderne – une histoire grand public, moins campy Sharknado. Si quelque chose est un indicateur de succès, ce sont les suites et les redémarrages.





Avec le premier film rapportant à lui seul un demi-milliard de dollars, la recette d’une franchise est là. Tout ce que Warner Bros. Pictures a à faire est d’utiliser le matériel source existant et de laisser le public s’occuper du reste.