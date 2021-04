‘The Meg 2’ serait d’une ampleur gigantesque selon son réalisateur

Directeur de ‘Le Meg 2’, Ben Wheatley a révélé que la prochaine suite du film à base de requin géant serait incroyablement grande.

Basé sur le roman de 1997, ‘Meg: un roman de terreur profonde’ de Jon Turteltaub, la bande sur le requin tueur montrait Jason Statham en tant que plongeur en haute mer qui va à la rescousse d’un groupe de scientifiques attaqués par un requin préhistorique géant.







Une fois la suite du film confirmée en 2018, le réalisateur du même, Ben Wheatley a donné de nouveaux détails sur ce qui nous attend dans ‘The Meg 2’, «C’est l’occasion de faire de l’action à une échelle incroyablement grande, c’est juste étonnante. «

« Le simple fait de faire les story-boards pour cela, d’y penser est un lourd sentiment de responsabilité de m’assurer de tout livrer aux fans de requins géants », a ajouté Wheatley.







Le film co-vedette Li bingbing, Rainn Wilson Oui Ruby Rose Il s’est avéré être un succès au box-office, gagnant plus de 100 millions de dollars dans le monde entier au cours de son premier week-end, gagnant finalement plus de 540 millions de dollars plus tard.