The Medium: Voilà à quel point le jeu d’horreur est beau avec le ray tracing

Un coup d’oeil Le moyen rappelle beaucoup immédiatement Silent Hill. Le compositeur de Silent Hill Akira Yamaoka est responsable de la similitude musicale; les parallèles optiques sont probablement principalement dus à l’atmosphère et à l’horreur psychologique que la protagoniste Marianne éprouve dans deux réalités différentes.

le Jeu d’écran partagé a beaucoup à offrir graphiquement et devient un Sortie le 28 janvier 2021 pour PC et Xbox Series X / S avec tracé laser être équipé. Vous pouvez voir à quel point il est réaliste dans la nouvelle bande-annonce RTX.

Le médium dans la bande-annonce RTX

Du partenariat du développeur de jeux d’horreur L’équipe Bloober avec le roi graphique Nvidia le jeu comprendra le dernière version de l’Unreal Engine ainsi que la technologie de traçage de rayons DirectX de Microsoft.

Dans une nouvelle bande-annonce, les développeurs démontrent à quoi ressemblera le jeu avec RTX activé pour des surfaces réfléchissantes de manière réaliste et renforcent en outre l’atmosphère sombre:

De quoi parle le jeu d’horreur? Dans «The Medium», vous rencontrez une énigme sombre qui ne peut être résolue que par un médium. Pour ce faire, vous vous glissez dans le rôle de Marianne et entrez dans un monde réel et mystérieux et effrayant de fantômes. En chemin à travers les différentes dimensions, elle doit utiliser ses capacités psychiques, résoudre des énigmes et revenir à une créature nommée Hellmouth qui est né d’une tragédie indescriptible.

