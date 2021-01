The Medium: toutes les réalisations pour les 1000 gamerscore

Le moyen est le dernier jeu d’horreur psychologique du développeur Bloober Team, disponible exclusivement sur Xbox Series et PC. Comme d’habitude, le correspondant Réalisations gagné et un Gamerscore à débloquer pour les plates-formes Microsoft par 1000.

Nous vous montrerons tout Réalisationsqui ont favorisé les joueurs PC sur Steam et les joueurs console sur Xbox One et Xbox Series X / S peuvent collecter.

The Medium: Liste de toutes les réalisations

Dans l’ensemble, il y a 39 réalisations différentesque vous pouvez débloquer au fur et à mesure que le jeu progresse. Vous en recevrez beaucoup par hasard au cours de l’histoire, d’autres à leur tour nécessitent votre attention accrue.

Y a-t-il des réalisations qui peuvent être manquées? Oui, même certains. Vous n’obtenez que de nombreuses récompenses, par exemple en collectant tous les objets de collection d’un seul type. Si vous échouez au premier tour, vous devez rejouer « The Medium ». Alors gardez les yeux ouverts!

Au complet Score de joueur de 1000 et un plein Liste des succès sur Steam Pour réaliser dans « The Medium », vous avez besoin des réalisations suivantes:

10 points

Une méthode dangereuse: Vous avez trouvé la note d’un homme inquiet. Enquête intérieure: Vous avez examiné 25 objets en une seule fois. Salutations de Niwa: Vous avez trouvé une carte postale du gardien. Le temps enregistré: Vous avez trouvé l’écho d’un mystérieux appelant. Je sais que les pièces conviendront: Vous avez restauré un fragment de mémoire. Lumière guidante: Vous avez trouvé la page du journal d’un mentor. Laissé derrière: Vous avez trouvé un écho.

20 points

Le dernier adieu: Vous avez renvoyé le fantôme de Jack. Bienvenue à Niwa: Vous avez atteint l’hôtel. Moyen rare: Vous avez brûlé des mites avec le bouclier fantôme. Bord de la raison: Vous avez reçu le rasoir. Aucun boulon trop fort: Vous avez reçu les coupe-boulons. Vous avez vu, vous avez couru, vous avez vécu: Vous avez survécu en rencontrant un monstre. Esprit marchant: Vous avez passé 10 minutes hors de votre corps. Chaton affamé: Vous avez nourri le chat dans l’appartement de Jack. connexion: Vous avez utilisé la vague spirituelle pour produire de l’électricité. Le genre joyeux: Vous avez rencontré du chagrin. Derrière les miroirs: Vous avez utilisé un miroir pour marcher. Miroir miroir sur le mur: Le miroir brisé est terminé. Eau sombre: Vous avez traversé la station de pompage. Le Pacte: Vous avez révélé le mystère de la maison incendiée. Impénitent: Vous avez renvoyé le chien. Le mangeur d’enfant: Vous avez vécu votre première vision de Thomas. Le chien: Vous avez vécu votre deuxième vision de Thomas. Impardonnable: Vous avez renvoyé le mangeur d’enfant. Sous les cendres: Vous avez trouvé la maison rouge.

30 points

Simulation de course: Vous avez couru 2 kilomètres. Perspicace: Vous avez perspicacité utilisé pendant au moins 15 minutes. Détective double: Vous avez examiné 50 objets en une seule fois. Coup de tonnerre: Vous avez vaincu la créature dans les ruines inondées.

40 points

Ça m’appelle: Vous avez trouvé tous les échos en une seule fois. Puzzles du passé: Vous avez restauré tous les fragments de mémoire en une seule fois. fantôme: Vous avez échappé à la créature sans vous attirer son attention. Un événement inconnu: Vous avez trouvé chacune des notes de Thomas en une seule fois. Tout ce qui n’est pas dit: Vous avez trouvé chacune des cartes postales de Frank en une seule fois. Suivi le sentier: Vous avez trouvé chacun des échos de Henry en une seule fois. Des ténèbres dévorantes: Vous avez trouvé chacune des pages du journal de Richard en une seule fois.

50 points

Psycho-nez: Vous avez examiné 100 objets en une seule fois.

100 points

Vous ne pouvez pas sauver tout le monde: Vous avez terminé le jeu.