The Medium révèle un nouveau personnage mystérieux dans la bande-annonce

L’un des jeux d’horreur les plus prometteurs du marché Printemps 2021 devrait apparaître est très clair Le moyen par Bloober Team. C’est le premier titre d’horreur exclusif pour eux Xbox Series X / S et le pc.

Merci Blair sorcière et Couches de peur nous savons déjà que les développeurs ont beaucoup à offrir. Mais le prochain projet pourrait être quelque chose de très spécial.

Le jeu en propose un mécanique du double monde, un Médium nommé Mariannequi erre à travers deux mondes à la fois, et qui recèle une inspiration ainsi que diverses influences Silent Hill rappel. Nous devenons également le célèbre doubleur de «The Medium» Troy Baker comme la gueule tandis que même la légende de «Silent Hill» Akira Yamaoka apporte sa moutarde musicale. Donc, dans l’ensemble, c’est un ensemble d’horreur extrêmement remarquable qui a maintenant été étendu pour inclure une figure mystérieuse.

The Medium révèle un personnage mystérieux

Alors que nous avons déjà appris que Troy Baker parlera à une entité perverse appelée The Maw, la question est maintenant de savoir quel autre méfait se trouve sur notre chemin? Un regard sur la bande-annonce révèle une autre figure mystérieuse:

Ce personnage est basé sur l’acteur polonais Marcin Dorociński, qui a été vu pour la dernière fois dans le hit de Netflix “Das Damen Gambit” (The Queen’s Gambit). le Nom de famille le personnage était toujours pas révélé.

Cependant, la nouvelle bande-annonce fournit des informations sur l’étendue de ce rôle. Outre le fait que la bande-annonce lit “The Threats”, on parle de plusieurs maux:

“Il s’avère que The Maw n’est pas le seul monstre sanguinaire là-bas.”

Que savons-nous de l’histoire? À ce stade, nous n’en savons pas trop sur l’histoire. La médium Marianne se rend en Pologne en 1990 dans un hôtel isolé. Des années plus tôt, elle a vécu une tragédie qui la hantera probablement encore et la rattrapera. Et c’est à peu près tout.

Ce n’est pas beaucoup d’entrées historiques, mais cette petite information est suffisante pour établir un lien avec “Silent Hill”. Ici, le personnage principal est toujours passé par un type similaire de purgatoire, qui a lutté à plusieurs reprises avec lui-même et les expériences passées. Que Yamaoka soit responsable de la toile de fond musicale devrait compléter le tout d’une manière particulièrement horrible.

Bon à savoir: Non seulement Akira Yamaoka travaille sur ce jeu d’horreur, même le chanteur Mary Elizabeth McGlynn participe à certaines pistes. C’est la voix féminine que vous connaissez des chansons de “Silent Hill”. À cet égard, il y aura l’un ou l’autre effet nostalgique.

“The Medium” devrait initialement le 10 décembre 2020 apparaître. Mais comme nous le savons, apparaît maintenant Cyberpunk 2077 ce jour-là, ce qui a sans doute incité les décideurs à reporter le match à 2021.

