The Medium rappelle fortement Silent Hill dans la bande-annonce de jeu de 14 minutes

Les fans d’horreur attendent avec impatience la sortie de Le moyen, le dernier choc d’horreur de Bloober Team (Couches de peur, Blair sorcière).

Dans la peau de Marianne allons-nous dans plusieurs mondes en même temps avancer dans l’histoire, sur des monstres métaphysiques comme La gueule rencontrez et vivez les heures les plus sombres d’un médium qui a des capacités psychiques.

Il est clair depuis l’annonce qu’il existe des liens intellectuels de Silent Hill, alors que le jeu vient également du influencé par la culture polonaise devient. L’un d’eux est le mécanique du double monde essentiellement similaire à celui de Silent Hill. Mais Bloober Team l’a installé torsion spéciale de l’écran partagépour emballer le tout d’une nouvelle manière.

La mécanique du double monde dans The Medium © Bloober Team

De plus, l’implication de « Silent Hill » est une légende Akira Yamaoka une promessecela incitera tous les fans de la franchise d’horreur psychologique à s’asseoir et à en prendre note. Non seulement visuellement nous serons confrontés à l’horreur psychologique qui nous pénètre dans la peau, mais aussi auditifs nous serons mis dans des vibrations similaires à celles des meilleurs moments du genre ancêtre.

Le fait que le cœur puisse être un successeur spirituel de la franchise «Silent Hill» n’est donc apparemment pas tout à fait involontaire. Et pourtant, il reste à voir ce que propose «The Medium» au final et s’il est convaincant.

Nouvelle vidéo de gameplay pour The Medium

Cependant, nous sommes déjà autorisés à entrer 14 minutes une un regard plus approfondi sur le jeu jeter. Les développeurs ont un vaste Vidéo de gameplay divisé:

Le jeu est en grande partie en un complexe hôtelier abandonné se produire. La présentation du gameplay montre un extrait de l’hôtel en question. Nous sommes donc simplement jetés dans l’action.

En particulier, les mécaniques du monde en écran partagé sont frappantes, qui sont mises en scène à partir de la 3ème minute. Marianne est alors à la fois dans le monde normal et dans le monde des esprits. Elle expérimente donc les deux en même temps, tout comme nous en tant que joueurs.

D’un point de vue ludique, Bloober Team saute ici de la vue à la première personne à la perspective à la troisième personne. Cela souligne une fois de plus la fusée d’horreur classique de survie à la Resident Evil.

Que pensez-vous de la première impression? Veuillez l’écrire dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous en mode hype et avez hâte d’attendre le jeu d’horreur? Alors faites-nous savoir!

Quand apparaît The Medium? le Le jeu a été reporté et apparaîtra maintenant sur 28 janvier 2021 pour PC et Xbox Series X / S. Cela fait partie de la Xbox Game Pass être.

