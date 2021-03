The Medium obtient la mise à jour 1.2 – qu’est-ce qui a été amélioré?

Le studio de développement Équipe Bloober a décroché un véritable succès avec le dernier jeu d’horreur psychologique. Quelques jours à peine après la sortie de Le moyen pourraient-ils Récupérer les coûts de production.

Récemment, le studio de développement, qui entre autres par Couches de peur, Blair sorcière ou même Serveur supérieur est connu pour avoir partagé un nouveau message sur le jeu. Ils font référence à la version 1.2, car la dernière mise à jour se trouve dans les blocs de départ multidimensionnels.

The Medium: Update 1.2 apporte ces améliorations

Nous avons résumé les notes de mise à jour pour vous et créé un aperçu. Dans l’ensemble, les améliorations concernant le Portée dans le cadre, mais servez le Qualité de vie.

Les notes de mise à jour de Medium Update 1.2 incluent:

Plusieurs corrections de bogues mineurs qui corrigent le Gameplay affecter

affecter Le performance pourrait être facilement amélioré

pourrait être facilement amélioré Le convivialité a été élevé

a été élevé Erreurs liées à plusieurs moniteurs connectés survenu pourrait être résolu

survenu pourrait être résolu Erreurs concernant Changements audio ont été éliminés

De plus, les réglages sont désormais effectués avec UltraWide (21: 9) et SuperUltraWide (32: 9) prise en charge. Si vous utilisez un tel moniteur, vous pouvez désormais activer correctement ce paramètre dans « Le Médium ». En raison des caméras statiques, il n’était auparavant pas possible pour Bloober Team d’afficher correctement ces résolutions.

La mise à jour 1.2 est maintenant en ligne et peut être téléchargé pour PC et Xbox Series X / S!

Et si vous n’êtes pas encore sûr que le jeu d’horreur de Bloober Team soit fait pour vous, notre test pourrait vous offrir un support de réflexion correspondant. Ici, nous entrons dans les spécificités du jeu et expliquons à quel genre d’horreur vous allez avoir affaire: