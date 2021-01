The Medium: Les notes mitigées du jeu dans l’aperçu

Les premiers avis et notes sont maintenant fermés Le moyen sorti, la nouvelle aventure d’horreur psychologique du développeur Bloober Team. Après tout, le jeu sortira le 28 janvier sur PC et Xbox Series X / S, même dans le cadre immédiat du Xbox Games Pass.

Résumé de l’examen de The Medium

Les opinions varient énormément: des hymnes de louange à la satisfaction générale en passant par la désillusion sévère, tout semble être là.

Sur le Côté positif sont principalement les histoire profonde et le Récit du jeu appelé. Même le plus visible ambition et la mise en œuvre du horreurs psychologiques sont souvent loués

Quand Points négatifs Ce qui est mentionné, cependant, est le gameplay que certains pas complètement développé actes qui ont tendance à énigmes trop simples et le potentiel gaspillé qui, selon certains testeurs, n’a pas été pleinement exploité.

Comparé au Metascore, «The Medium» bouge pour eux Version PC donc actuellement avec un score de 76. La Version Xbox Series X il ne l’a que sur 73 Points apportés.

45secondes.fr : 4/5

: 4/5 Pot de jeu: 9/10

IGN: 8/10

VG24 / 4: 3/5

Le joueur: 5/5

GamingBolt: 7/10

GameRant: 4/5

GamePro: 83/100

Screen Rant: 3,5 / 5

Comicbook.com: 3/5

VGC: 3/5

Le gardien: 2/5

De quoi parle The Medium?

En faisant Jeu de double réalité vous vous glissez dans le rôle de Mariannequi est capable d’exister à la fois dans notre réalité matérielle et dans un monde spirituel spirituel. Tous les deux Dimensions sont dans le jeu par un Écran divisé rendu possible par l’expérience de l’histoire de Marianne et sa recherche de la vérité des deux côtés à la fois.