The Medium le prouve: nous n’avons pas besoin de marques chères comme Silent Hill, mais d’horreur psychologique! – TEST

L’équipe Bloober prouve avec Le moyen Il est impressionnant que les marques de produits bien connues, les éditeurs bien connus et les productions AAA coûteuses ne soient pas importantes dans l’univers du jeu. Bien plus, un jeu fabuleux est caractérisé par les développeurs, les personnes qui sont derrière les produits.

Avec les bonnes personnes à bord, la bonne idée et beaucoup de cœur et d’âme dans les veines, il est encore possible en 2021 de surprendre le monde du jeu vidéo avec un média incroyablement précieux.

Et donc maintenant les créateurs de Couches de peur et Observateur, la Pour renverser le monde du jeu d’horreur. Littéralement, parce que le designer principal Wojciech Piejko et le producteur Jacek Zięba ont travaillé sur un projet très spécial au cours des dernières années qui nous a amenés à travers le Yeux d’un médium montre à côté du nôtre monde matériel en même temps dans le Le monde des esprits peut voir.

Et à quel point ce sujet a été bien capturé, comment tout cela nous affecte en tant que fans de jeux d’horreur de longue date et ce que vous pouvez finalement attendre du jeu, vous pouvez le découvrir dans notre Tester le jeu velours Conclusion et évaluation.

Marianne, le médium et son histoire unique

Pour un médium qui cultive une connexion unique avec le monde des esprits (obligatoire) existe également pour protagoniste Marianne dans «The Medium» un monde à côté du nôtre.

Une contrepartie à la monde physique et matérielque dans le jeu comme Le monde des esprits (Le monde des esprits) est appelé, visualise ce qu’un médium pourrait voir s’il regardait vraiment dans un tel monde spirituel.

Marianne et la tristesse © Bloober Team

En termes de contenu, notre héroïne se retrouve dans un station de vacances abandonnée, dans un Complexe hôtelierqui est basé sur un secret. C’est à nous de résoudre les énigmes ici passé découvrir et Marianne pour aider à percer les mystères surnaturels.

L’action s’enroule autour de nous comme un lasso bien lancé et nous entraîne derrière elle. Nous adorons être emportés par elle, attachés à un cheval, traînant dans la terre, même si le voyage ici et là peut et doit être douloureusement immersif.

L’équipe Bloober a le centre de stimulation parfait trouvé dans un jeu d’horreur. Le timing est si bon que nous pouvons terminer par le environ 10 heures de jeu ne veux pas faire une pause et terminer le jeu plein d’émotions vraies.

Station de loisirs NIWA © Bloober Team

Mais comment ont-ils fait cela? Trouver le bon timing n’est pas toujours facile. Les studios de développement manquent souvent cela en traînant inutilement des sections du jeu, en manquant de parties et en ne commençant tout simplement pas le bon galop.

Bloober Team sait charger un arc de suspense et tirer la flèche au bon endroit. Quand les passages calmes créent-ils une certaine tension d’horreur, quand ils peuvent jeter quelqu’un dans des situations de poursuite à couper le souffle et quand il est temps pour une cinématique enrichissante et passionnante. Ils mettent en œuvre tout cela ici si parfaitement que cela semble presque artificiel. Mais presque. Et il fonctionne.

Ainsi, nous pouvons progressivement approfondir Le monde de la pensée de Marianne plongez-vous, l’un ou l’autre torsion bien pensée expérience et fiévreux avec elle jusqu’à la fin de l’histoire – vraiment une expérience merveilleusement surréaliste.

Jeu d’horreur psychologique dans le surréalisme dystopique

Inspiré par l’artiste Zbigniew Beksinski, une Peintre polonais du XXe siècle, qui pour ses travaux en surréalisme dystopique est connu, il devient vite clair que l’horreur psychologique est ici différente de celle d’un jeu d’horreur classique de survie à la Resident Evil. Apparitions, images grotesques et monstruosités anormales sont sans précédent et rappellent davantage une Silent Hill.

La mécanique du double monde: surréaliste et grotesque dans le monde des esprits © Bloober Team

Et en fait, ce n’est pas une coïncidence. Parce que « The Medium » pourrait bien être appelé successeur spirituel de la franchise Silent Hill comprendre. Il y a assez de parallèles comme ça fond musical des légendes de Silent Hill Akira Yamaoka et le fabuleux chanteur Mary Elisabeth McGlynn.

Comme dans un Silent Hill, l’intrigue se déroule également dans mondes multiples à la fois à la place, et ici comme dans SH il y a un une autre torsion là-bas, ce que nous ne voulons pas approfondir pour des raisons de spoiler.

Ce qui est important, c’est le titre ni à la première personne ni à la troisième personne mais cette perspective est habilement intégrée à certains moments (comme dans les situations de puzzle). La caméra classique, typique du genre et basée sur les débuts de l’horreur de survie et de l’horreur psychologique dans l’univers du jeu, est beaucoup plus utilisée. Et il a été développé de manière significative, après tout, c’est caméra pas complètement statique, mais plutôt statiquement dynamique et donc mobile.

Cette perspective fonctionne toujours aujourd’hui et apporte un type particulier d’horreur d’horreur, car nous, en tant que fin du jeu, par exemple, ne savons jamais ce qui pourrait être caché derrière le coin suivant.

Exemple de caméra statique dans The Medium © Bloober Team

UNE successeur spirituel de Silent Hill?

Toutes ces approches, idées et développements ultérieurs se rejoignent dans «The Medium» avec une innovation sans précédent. Les différents mondes sont simultanément dans une sorte Mode écran partagé dans le mécanique du double monde mise en scène. Cela signifie que Marianne peut se déplacer à travers le monde matériel et spirituel en même temps. La technologie des consoles de nouvelle génération et des PC bien équipés permet de rendre les mondes simultanément.

Remarque sur la technologie: Il est très important que vous fassiez attention aux exigences minimales de ce jeu. Nous avons le jeu Xbox Series X testé, ici il fonctionne du début à la fin sans aucun problème. Sur le Xbox Series S vous remarquerez occasionnellement une baisse de performance dans les compartiments de jeu ultérieurs. Et si vous ne répondez pas à l’exigence minimale sur le PC, c’est presque injouable. Nous avons essayé le jeu avec une Nvidia GeForce 1050, entre autres, et on comprend rapidement pourquoi c’était un tel jeu au préalable. Tollé sur les exigences du système donné. Il ne peut pas être joué avec un 1050 sous aucun réglage. La GeForce 1060 est vraiment un must pour les préréglages bas. Dans le meilleur des cas, cependant, vous avez une meilleure carte graphique.

L’omniprésent et révélé dualisme en conjonction avec le surréalisme dystopique (plus d’informations ici) promet une sensation unique, c’est pourquoi nous pouvons parler d’un successeur spirituel de Silent Hill. Ce n’est pas une simple copie de diverses idées du secteur de l’horreur psychologique, mais bien plus encore une inspiration globaleque les développeurs ont dans leur cœur et maintenant dans Lâchez-vous sous une nouvelle forme sur le monde.

Et le fait que ce soit fondamentalement prouve même que ce n’est pas une simple copie pas d’armes ni même de gestion des ressources comme dans un Resident Evil.

Bouclier fantôme de Marianne © Bloober Team

Marianne peut avec sa force Echos, voix du passé percevoir un Bouclier barrière générer et émettre de l’énergie spirituelle. Mais ces mécanismes ne servent essentiellement que le gameplay principal, c’est-à-dire tout sauf le combat ou la survie au sens réel. C’est donc moins une horreur de survie et vraiment une horreur psychologique que nous vivons.

Après avoir terminé le jeu avec succès, il faut donc admettre que les armes, Dépôts de tireurs et tous ces éléments aussi n’ont jamais manqué. Les développeurs, quant à eux, préfèrent utiliser leur marge de manœuvre pour créer plus de terreur psychologique et nous présenter les origines des personnages. Vous pouvez le faire de cette façon et c’est très rafraîchissant et bienvenu. Je dis seulement mot-clé: Resident Evil 6 et Call of Duty.

Osez le faire, chers développeurs!

Les amateurs d’horreur, les fans de la franchise SH et ceux qui veulent le devenir peuvent s’amuser avec «The Medium». Mais bien sûr, ce n’est pas un jeu parfait, s’il y en a du tout.

À certains coins et bords, il y a encore de la place vers le haut et nous devons donc Sections de puzzle critiquer, ce qui est plus que facile en moyenne. Il y a un maximum d’un ou deux puzzles dans le jeu qui vous obligent même à démarrer votre appareil de réflexion. Le reste peut être vu et résolu trop rapidement.

Nous n’avons fondamentalement jamais eu de telles difficultés ici et c’est pourquoi nous aimerions conseiller les développeurs, le À ce stade, il suffit de faire plus confiance aux joueurs.

Un des énigmes du jeu © Bloober Team

La plupart des énigmes se limitent à une pièce (dans le monde matériel et spirituel) ou à proximité immédiate. Cela l’empêche retour en arrière inutile – ce qui est positif – limite également énormément l’espace ludique des puzzles. C’est merveilleux comment les énigmes fonctionnent à travers les mondes et comment l’idée de base du dualisme s’harmonise, mais là le Changement dans le monde des esprits généralement à travers un miroir fonctionne assez linéairement, à certains endroits, cela ressemble plus à une autre pièce attenante avec une disposition différente à laquelle nous devons également prêter attention, et moins comme une variable importanteque nous en Table de multiplication de puzzle devrait prendre en compte.

Ici, les développeurs sont invités à s’orienter un peu plus vers des géants de l’industrie tels que Resident Evil and Co. Parce qu’une chose ne doit pas être oubliée à ce stade. Les fans de jeux d’horreur, en particulier les fans d’horreur de survie ou d’horreur psycho, ont raison en moyenne beaucoup d’expérience dans le genre.

le mécanique du double monde puis travaille plutôt avec la progression régulière de l’intrigue, ce qui nous permet de prendre des directions fascinantes et nous étonne toujours quand nous devons toujours garder un œil sur les deux mondes en même temps.