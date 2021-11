The Matrix Resurrections subvertit les règles du blockbuster, promet le co-scénariste David Mitchell

Malgré la sortie d’une bande-annonce et de plusieurs autres supports promotionnels, une grande partie des Les résurrections matricielles continue de rester un mystère, en particulier en ce qui concerne la relation de la suite avec ses prédécesseurs emblématiques. Eh bien, l’écrivain David Mitchell, qui a co-écrit le scénario aux côtés de la réalisatrice Lana Wachowski, a maintenant fourni un aperçu intrigant de cet élément, décrivant Les résurrections matricielles comme « autonome » et révélant qu’il « subvertit les règles des superproductions ».

« J’ai vu le film à Berlin en septembre. C’est vraiment bien. Je ne peux pas vous dire de quoi parle ce film, mais je pourrais expliquer ce qu’il n’est pas. Ce n’est certainement pas encore une suite de plus, mais quelque chose d’autonome qui contient pourtant les trois Matrix qui a précédé d’une manière vraiment ingénieuse. C’est une création très belle et étrange. Elle a également réalisé quelques choses que nous ne voyons pas dans les films d’action, ce qui signifie qu’elle subvertit les règles des blockbusters. »

Bien que cela ne clarifie rien (si quoi que ce soit, cela rend même les choses encore plus déroutantes), Mitchell a clairement le sentiment que le quatrième film de la franchise Matrix tentera de suivre les traces de son prédécesseur à bien des égards, et en particulier en créant quelque chose d’unique et inattendu est concerné. Il reste à voir comment cela subvertit les règles des blockbusters habituellement attribuées aux films d’action, mais cette idée correspond à la critique du film par Keanu Reeves, qui a été révélée récemment par la réalisatrice Lana Wachowski.

« Nous avons montré le film à Keanu, et il a vraiment été époustouflé par ça, et il a dit quelque chose qui était typiquement Keanu, où c’est incroyablement perspicace », a déclaré Wachowski à propos de la réaction de l’acteur. « Et il est en quelque sorte assis là, et vous ne vous attendez pas à ce qu’une révélation incroyable sorte de lui à ce moment-là, comme une brillance décontractée qui vient en quelque sorte de Keanu. Et il était juste assis là, et il dit : « Il y a vingt ans, vous avez raconté une histoire dans laquelle vous avez décrit les vingt prochaines années et les problèmes de la nature du numérique, de la vie virtuelle et comment cela allait nous impacter et comment nous y pensons, et nous a donné un cadre pour pouvoir y réfléchir et en parler. le même personnage et les mêmes histoires et les mêmes trucs, et d’une manière ou d’une autre, vous l’avez fait au cours des vingt prochaines années.’ Et il m’a dit : ‘Comment as-tu fait ça ?' »

Il y a même eu des spéculations that Les résurrections matricielles effacera les autres suites La matrice rechargée et Les révolutions matricielles de canon, et bien que cela ait été démystifié depuis, la description de Mitchell de la façon dont le film aborde les événements antérieurs de manière «vraiment ingénieuse» donne certainement l’impression que The Matrix Resurrections ne sera pas un suivi standard, généralement linéaire.

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, qui reprendront chacun leurs rôles des films précédents de la série. Ils seront rejoints par une foule de nouveaux personnages, dont Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci et Yahya Abdul-Mateen II, qui a confirmé qu’il jouera une version plus jeune de l’ancien mentor de Neo. , Morphée.

