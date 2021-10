The Matrix Resurrections Marketing se moque du rebranding Facebook de Mark Zuckerberg

Lorsqu’il a été annoncé que Mark Zuckerberg se préparait à annoncer le nouveau nom de son empire Facebook, le monde a attendu avec impatience de découvrir ce que serait le nouveau surnom et qui serait le premier à se moquer de lui à son arrivée. Cela n’a pas pris longtemps, car Zuckerberg a révélé que le géant des médias sociaux s’appellerait désormais Meta et a également expliqué ses plans pour toute une réalité virtuelle appelée Metaverse, un nom qui apparaît dans le roman de science-fiction de 1992. Accident de neige, qui, selon lui, est l’avenir de l’expérience en ligne que les gens peuvent avoir, ce qui brouillerait les frontières entre les médias sociaux et la réalité. Ce qui, pour beaucoup, ressemble beaucoup à un parallèle avec la réalité vue dans La matrice, et il semble que le compte Twitter officiel de The Matrix Resurrections ressente la même chose car ils ont immédiatement sauté sur l’actualité.

Un tweet sur le site de médias sociaux a partagé la récente affiche promotionnelle présentant les pilules rouges et bleues qui ont été vues dans tous les films The Matrix, mais dans cette version, le slogan de « The Choice is Yours » a été remplacé par les mots , « Maintenant, basé sur des événements réels. » Pour que personne n’ait le moindre doute sur la référence, ils l’ont même rendu très facile en utilisant le hashtag « #Meta ».

Bien que l’annonce n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment pour que Warner Bros. profite pleinement de la situation et l’utilise pour un marketing de dernière minute à l’approche de la sortie du film en décembre, de nombreux mèmes instantanés et références ont été faits. à d’autres grandes franchises de science-fiction qui traitent du principe que la vie devient une sombre simulation informatique avec des humains contrôlés de nombreuses manières. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que comprennent les plans de Zuckerberg, alors sa vision comprend ceci :

« Dans cet avenir, vous pourrez vous téléporter instantanément sous forme d’hologramme pour être au bureau sans vous déplacer, lors d’un concert avec des amis ou dans le salon de vos parents pour vous rattraper », a déclaré Mark Zuckerberg dans sa présentation d’annonce. « Cela ouvrira plus d’opportunités, peu importe où vous vivez. Vous pourrez passer plus de temps sur ce qui compte pour vous, réduire le temps de circulation et réduire votre empreinte carbone.

Pensez au nombre de choses physiques que vous possédez aujourd’hui et qui pourraient n’être que des hologrammes dans le futur. Votre téléviseur, votre configuration de travail parfaite avec plusieurs moniteurs, vos jeux de société et plus encore – au lieu d’objets physiques assemblés dans des usines, ce seront des hologrammes conçus par des créateurs du monde entier.

Vous traverserez ces expériences sur différents appareils : des lunettes de réalité augmentée pour rester présent dans le monde physique, la réalité virtuelle pour être complètement immergé, et des téléphones et des ordinateurs pour accéder aux plates-formes existantes. »

De toute évidence, personne ne s’attend vraiment à ce que nous soyons soudainement confinés chez nous, à tout vivre via une connexion en ligne à tout moment dans un proche avenir pour un certain nombre de raisons. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à utiliser une télécommande de télévision multifonctionnelle, sans parler d’essayer de travailler avec des objets holographiques, et en ce qui concerne les connexions en ligne, il existe de nombreux endroits qui ont du mal à garder une connexion raisonnable à regarder. un film Netflix sans qu’il s’interrompe pour mettre en mémoire tampon plusieurs fois, donc l’idée d’avoir une réalité entièrement fonctionnelle via Internet peut être quelque chose qui sera adopté par certains de la même manière que les crypto-monnaies, mais il y a un long chemin à parcourir avant qu’une majorité ne se lance dans la dernière idée de Zuckerberg.

Quant à ceux qui veulent vivre l’aventure sur grand écran, Les résurrections matricielles arrive dans les salles et sur HBO Max le 22 décembre.

