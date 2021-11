The Matrix: Resurrections International et les affiches de personnages font des vagues sous la pluie

Si vous êtes allé au cinéma ce week-end, vous avez probablement attrapé La matrice : les résurrections bande-annonce sur grand écran. Alors que nous avons vu la bande-annonce sur le tube, seul le goût sur l’écran argenté avait le Chasseurs de fantômes : l’au-delà public J’étais assis en train de pomper les poings et de murmurer doucement, ce qui en dit long sur The Alamo Drafthouse. Ces cinéphiles ne plaisantent pas avec ces règles de la parole, Dieu merci ! Mais le public n’a pas pu s’en empêcher ; vous pouviez ressentir l’excitation de la poursuite de la saga. Aujourd’hui, Warner Bros. continue d’amplifier La matrice fans vers le haut, en publiant une multitude d’affiches, y compris tous les joueurs et deux nouvelles affiches internationales mettant en vedette notre duo dynamique, Neo et Trinity.

Commençons par l’un de nos nouveaux venus dans la franchise, Yahya Abdul-Mateen II, qui incarnera Morpheus. Il a parlé d’entrer dans le rôle, en disant: « Laurence a déjà fait ce qu’il fallait faire. Je pense que ce que le script a fourni était un nouveau récit et de nouvelles opportunités qui ont fait de la place dans le Matriceunivers pour un nouveau Morpheus… C’est définitivement une itération différente du personnage. Je joue un personnage qui est définitivement au courant de l’histoire de Matrix [and] l’histoire de Morphée. Ce personnage est en voyage de découverte de soi. Il y a beaucoup dans notre histoire qui concerne la croissance, la définition de votre propre chemin. Morpheus n’en est pas exempt. »

Voici le gang tout prêt à montrer leurs compétences de combat de cyber-intelligence au ralenti. À l’exception de Neil Patrick Harris ; il montre ses capacités d’analyse. Découvrez ces doigts de tente ! Compétences!

Les affiches internationales montrent notre duo s’associant, une fois de plus, dans leurs trench-coats et leurs nuances signature. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a récemment déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une grande action. Tout sera révélé. »

Les résurrections matricielles reprend là où le premier film s’est arrêté avec notre duo original Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss), ayant apparemment oublié les événements des films pris en sandwich entre les deux, et est probablement le plus percutant pour offrir cette combinaison magique de la nostalgie et l’originalité que réclame le public. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir la Matrice, qui est plus forte, plus sûre et plus dangereuse que jamais. »

Avec notre duo héroïque, l’ensemble comprend Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Yahya Abdul-Mateen II jouant un jeune Morpheus, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith et Daniel Bernhardt jouant l’agent Johnson, devoirs d’écriture ont été partagés pour le film réalisé par Lana Wachowski par David Mitchell, Aleksandar Hemon, et bien sûr, Lana Wachowski.La matrice : les résurrections sort en salles et sur HBO Max le 22 décembre.





