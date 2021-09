The Matrix: Resurrections, Dune & More teasés dans HBO Max Fall Sizzle Reel

Une nouvelle bande-annonce pour HBO Max, qui a été diffusée lors de la 73e Primetime Emmy Awards, taquine le grand nombre de projets majeurs qui devraient arriver sur la plate-forme de streaming au cours des prochains mois. Les images, qui offrent notre premier aperçu de La brigade suicide série dérivée Pacificateur, lance également de brefs aperçus sur des projets aussi attendus que le Sexe et la ville série de suitesAnd Just Like That…, les dernières saisons de Euphorie et Calme ton enthousiasme, ainsi que de taquiner l’arrivée d’entreprises cinématographiques telles que The Matrix Resurrections et Dune.

Distillant des images de la récente bande-annonce révolutionnaire sur Internet, Les résurrections matricielles semble tout aussi excitant que jamais, avec le retour de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, de l’action bullet-time et du kung-fu qui ravira à coup sûr les fans du classique de science-fiction. Les images, dont aucune n’est nouvelle, mettent davantage l’accent sur la ligne « Après toutes ces années… retour à la matrice », nous rappelant à tous combien de temps s’est écoulé depuis que nous avons été plongés pour la dernière fois dans le rythme de l’action. , le monde des Wachowski qui fait réfléchir. Les résurrections matricielles devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021 et sera également diffusé en numérique sur HBO Max pendant un mois à compter de la même date.

S’en tenant à la science-fiction, la bobine de grésillement offre également un autre aperçu du réalisateur Denis Villeneuve Dune, qui adapte le roman phare de 1965 du même nom de Frank Herbert. Mettant en vedette l’un des ensembles les plus impressionnants à avoir jamais honoré le grand (et le petit) écran dans Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem, Dune devrait sortir le 22 octobre, où il aura une sortie simultanée sur le service de streaming HBO Max pendant 31 jours.

Enfin, côté cinéma, la bande-annonce donne un aperçu de Will Smith dans King Richard, un drame biographique réalisé par Reinaldo Marcus Green qui suit la vie de Richard Williams, père et entraîneur des célèbres joueuses de tennis Venus et Serena Williams. le roi Richard a été présenté en première au 48e Festival du film de Telluride le 2 septembre, avec des critiques positives, et devrait sortir en salles le 19 novembre, avec une sortie simultanée d’un mois sur HBO Max.

Passant au petit écran, aux offres en série de HBO Max, la bande-annonce donne au public un aperçu de ce qui va arriver à cet égard, taquinant les goûts de Et juste comme ça…, le renouveau en 10 parties de Sexe et la ville qui reprendra avec Carrie, Charlotte et Miranda toutes ces années plus tard alors qu’elles naviguent dans la réalité de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine; Euphorie, qui mettra à nouveau en vedette Zendaya dans le rôle principal; Calme ton enthousiasme, qui replonge le public dans les mésaventures et les faux pas sociaux de Larry David ; Peu sûr, qui détaille les expériences maladroites d’une femme afro-américaine contemporaine; aussi bien que Succession, Gossip Girl, et la prochaine série de comédies pour adolescents de Mindy Kaling, La vie sexuelle des étudiantes. Enfin, HBO Max nous présente John Cena en tant que Pacificateur, avec la série dérivée destinée à explorer les origines du personnage. a priori, les amateurs de cinéma et de télévision ont encore beaucoup à espérer en 2021.

