The Matrix : Resurrections » dévoile une nouvelle affiche officielle

Il ne reste plus qu’un mois à « The Matrix » pour présenter au public son retour attendu sur grand écran avec « Resurrections », son quatrième opus. Bien que Warner Bros ait gardé secrets les détails généraux de cette suite, le studio a trouvé des moyens ingénieux de susciter l’enthousiasme des fans, notamment en publiant de nouvelles affiches promotionnelles.

C’est le cas de cette nouvelle image promotionnelle, dans laquelle on retrouve Keanu Reeves et l’apparition renouvelée de Neo, qui dirigera ce nouveau casting composé de quelques anciennes connaissances de la saga, ainsi qu’une série de nouveaux visages qui enrichir cette histoire dont la première est prévue le 22 décembre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Spider-Man entre dans le multivers dans la nouvelle bande-annonce de No Way Home

Le film est décrit comme la nouvelle production de la réalisatrice visionnaire Lana Wachowski (qui écrit et réalise pour la première fois au sein de la série sans la participation de sa sœur Lilly), revenant à la série de films innovante qui a redéfini le genre de science-fiction à Hollywood. Aux côtés de Reeves, nous reverrons Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity.

Le film mettra en vedette l’arrivée de Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Jada Pinkett Smith, Brian J. Smith, entre autres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pas le temps de mourir : Paloma a eu une participation moins importante

L’arrivée de « Resurrections » au canon de « The Matrix » a été une grande attente parmi les fans, car la conclusion de « Revolutions » en 2003 impliquait que l’histoire avait atteint sa fin au moment où Neo a réussi à se rendre dans la ville. des machines et abattre l’agent Smith, qui représentait une grande menace pour les humains sur le réseau et les machines elles-mêmes.

Depuis la confirmation de ce nouvel opus, des spéculations ont surgi sur la possibilité de générer une nouvelle trilogie ou s’il ne s’agit que d’un épilogue de l’histoire. Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia, se limiterait à déclarer que « chaque fois que Lana veut faire un film, nous sommes dedans ».