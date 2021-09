« The Matrix : Resurrections » anticipe l’arrivée de son premier trailer

Après une longue période d’attente et de spéculation, Warner Bros a enfin signalé quand nous verrons le premier aperçu officiel de « The Matrix: Resurrections », le quatrième volet de l’une des sagas les plus influentes des films d’action et de science-fiction, dont il s’agit. prépare son lancement hybride en salles et HBO Max (Etats-Unis) en décembre prochain.

Le nouveau film de Lana Wachowski (sans la participation de sa soeur Lilly) mettra en vedette le retour dans la franchise de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, ajoutant à son casting Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Priyanka Chopra et Neil Patrick Harris.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Hardy a choisi le réalisateur de « Venom : Let There Be Carnage »

Après le début de son tournage début 2020 et son éventuelle interruption due à l’émergence de la pandémie, peu de détails ont été révélés sur l’intrigue de « The Matrix : Resurrections », bien que les acteurs impliqués dans le film n’aient pas perdu toutes les occasions possibles. pour exprimer son enthousiasme à en faire partie.

Warner Bros Pictures a enfin révélé via son compte Twitter que jeudi prochain, le 9 septembre, sera le jour où nous pourrons voir la première bande-annonce du film. Sur le site officiel de la production, l’utilisateur a le choix entre les pilules classiques bleues et rouges. Selon le choix, il est révélé qu’il existe 180 000 teasers possibles pour la bande.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le redémarrage de « Blade » ne se limitera pas au canon de la bande dessinée

Récemment, après l’édition 2021 de CinemaCon, The Hollywood Reporter a révélé quelques faits intéressants sur la première bande-annonce du film dans laquelle on verra apparemment Reeves dans son rôle de Thomas Anderson complètement réintégré dans la matrice, oubliant toutes ses aventures dans le monde virtuel. .

Reeves rencontrerait à nouveau Trinity (Moss) dans une cafétéria, bien que les deux semblent ne pas se reconnaître, ce qui pourrait indiquer que la mission de l’élu dans « Révolutions » pour libérer toute l’humanité de la matrice a peut-être échoué. « The Matrix: Resurrections » a actuellement une date de sortie prévue pour le 22 décembre.