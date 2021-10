The Matrix Resurrections a été classé R

The Matrix Resurrections a maintenant officiellement reçu une cote R, confirmant que le film suivra les traces de ses prédécesseurs. La prochaine suite d’action de science-fiction a reçu la note de « violence et un peu de langage », suggérant qu’une fois de plus cette plongée profonde dans le monde numérique de La matrice présentera toutes les actions d’esquive auxquelles le public s’attend.

Les résurrections matricielles est réalisé par la cinéaste visionnaire Lana Wachowski, qui cette fois vole en solo sans sa collègue réalisatrice et sœur réelle Lilly Wachowski. Le film est le quatrième volet de la franchise révolutionnaire qui a d’abord redéfini à la fois les genres de science-fiction et d’action, en 1999. Bien que les rebondissements qui jonchent sans aucun doute l’intrigue restent en grande partie un mystère, un synopsis officiel de Warner Bros. a offert quelques indices. « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc », lit-on dans le contour. « Le choix, bien qu’illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de sortir La matrice, qui est plus fort, plus sûr et plus dangereux que jamais. »

À partir de la bande-annonce récente, nous pouvons également déterminer que Neo de Reeves est à nouveau connecté au monde titulaire et vit maintenant sous le nom de Thomas Anderson. L’ancien élu est hanté par des visions de son passé épique et est obligé de prendre des pilules bleues pour tenir son destin en échec, mais seront-elles suffisantes pour l’empêcher de redécouvrir la vérité ? Non, non.

Malgré certaines spéculations contraires, il semble que Les résurrections matricielles reprendra des années après les événements des années 2003 Les révolutions matricielles, réintroduisant l’élu de Keanu Reeves, Neo, aux côtés de Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity. La suite très attendue a rassemblé un casting stellaire aux côtés des deux protagonistes, dont Jessica Henwick (Iron Fist, Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force), Jonathan Groff (Hamilton, chasseur d’esprit), Neil Patrick Harris (Fille disparue), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christine Ricci (S’échapper de la maison de fous : L’histoire de Nellie Bly, Les Chroniques de Lizzie Borden), Telma Hopkins (Mort pour moi), Eréndira Ibarra (Sens8, Ingobernable), Toby Onwumere (Empire), Max Riemelt (Sens8), Brian J. Smith (Sens8, Treadstone) et Jada Pinkett Smith (Angel est tombé, Gotham).

Aquaman et la star du Royaume perdu Yahya Abdul-Mateen II rejoint également la résistance en tant que version plus jeune de Morpheus, le combattant de la liberté et mentor interprété par Laurence Fishburne dans l’original Matrice trilogie. L’acteur a récemment divulgué des informations sur la mystérieuse résurrection du personnage en disant: « Je pense que le script a fourni un nouveau récit et de nouvelles opportunités qui ont fait de la place dans l’univers de Matrix pour un nouveau Morpheus », a-t-il expliqué. « C’est définitivement une itération différente du personnage. Je joue un personnage qui est définitivement au courant de l’histoire de Matrix [and] l’histoire de Morphée. Ce personnage est dans un voyage de découverte de soi. Il y a beaucoup dans notre histoire qui concerne la croissance, la définition de votre propre chemin. Morpheus n’en est pas exempt. »

The Matrix Resurrections devrait sortir dans les cinémas du pays le 22 décembre 2021 et sera disponible sur HBO Max pendant 31 jours à compter de la sortie en salles. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Film Ratings.

Sujets : La matrice 4