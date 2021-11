The Matrix atteint l’IMAX pour la première fois dans une course spéciale de deux nuits

La matrice est devenu un phénomène mondial et a lancé la star Keanu Reeves plus loin dans la stratosphère culturelle – mais seules ses séquelles ont été montrées en IMAX, avec les années 2003 La matrice Reloaded étant le premier titre de Warner Bros. Pictures à subir le processus de remasterisation numérique IMAX (DMR) pour ses écrans.

« Avec l’excitation qui se développe autour de Les résurrections matricielles, c’est le moment idéal pour découvrir le film qui a tout déclenché d’une manière jamais vue auparavant », a déclaré Megan Colligan, présidente d’IMAX Entertainment. « Tla matrice a changé à jamais le langage visuel du cinéma épique et nous sommes très heureux que les fans du monde entier puissent profiter de ce film révolutionnaire pour la première fois en IMAX. La course spéciale arrive quelques semaines avant le très attendu La matrice Résurrections sortira sur les écrans IMAX le 22 décembre, apportant plus de cette franchise emblématique aux fans désireux de voir la suite de cette saga époustouflante.

« La matrice a lancé une franchise de films vraiment singulière qui continue de divertir le public et d’influencer l’industrie depuis 1999 », a déclaré Jeff Goldstein, président de Warner Bros. Pictures Domestic Distribution. « Nous sommes ravis de nous associer à IMAX pour une autre première pour les fans qui ont attendu plus de 20 ans pour voir La matrice dans ce format, et pour les cinéphiles qui découvriront pour la première fois cette incroyable histoire en cours, juste à temps pour La matrice Résurrections pour sortir en salles pour les vacances.

La matrice Résurrections est le dernier chapitre de l’histoire d’IMAX et La matrice – Suivant La matrice rechargée, la sortie de The Matrix Revolutions (2003) marquait la première fois qu’un mât hollywoodien en direct aurait une sortie en salles le jour et la date avec IMAX. Pour acheter des billets et pour plus d’informations, veuillez visiter: https://www.imax.com/

La matrice Le synopsis officiel de 1999 se lit comme suit : « Neo (Keanu Reeves) pense que Morpheus (Laurence Fishburne), une figure insaisissable considérée comme l’homme le plus dangereux du monde, peut répondre à sa question – Qu’est-ce que la matrice ? Neo est contacté par Trinity (Carrie -Anne Moss), une belle inconnue qui le conduit dans un monde souterrain où il rencontre Morpheus. Ils livrent une bataille brutale pour leur vie contre un groupe d’agents secrets vicieusement intelligents. C’est une vérité qui pourrait coûter à Neo quelque chose de plus précieux que sa vie . »

Warner Bros. présente, en association avec Village Roadshow Pictures – Groucho II Film Partnership, une production Silver Pictures, La matrice. Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving et Joe Pantoliano jouent dans le thriller d’action futuriste provocateur écrit et réalisé par The Wachowskis et produit par Joel Silver. Les producteurs exécutifs étaient Barrie Osborne, Andrew Mason, The Wachowskis, Erwin Stoff et Bruce Berman. La matrice est distribué par Warner Bros.

