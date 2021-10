The Matrix 5 arrivera si Lana Wachowski veut y arriver

Les résurrections matricielles pourrait être le début d’une nouvelle trilogie si Lana Wachowski le juge ainsi, selon Ann Sarnoff, PDG de Warner Bros. Dans une nouvelle interview avec Deadline, Sarnoff a révélé que le prochain quatrième Matrice Le film a été « à l’origine conçu pour redémarrer la série sur grand écran », ce qui signifie qu’il sera probablement mis en place pour d’autres aventures pleines d’action à venir.

Mais l’effet potentiellement négatif au box-office de Warner Bros.’ Stratégie de sortie hybride 2021, qui verra de nombreux projets de haut niveau, y compris Les résurrections matricielles frapper HBO Max et les cinémas simultanément, arrêter les plans d’une nouvelle trilogie? Eh bien, selon Sarnoff, la balle est dans le camp de la réalisatrice Lana Wachowski. « À tout moment Lana [Wachowski] veut faire un film, nous sommes tous dedans », a déclaré Sarnoff.

Donc, si Wachowski décide qu’il y a en effet plus en réserve pour Neo et Trinity, The Matrix Resurrections pourrait bien conduire à encore plus de séquelles de la franchise extrêmement populaire, qui s’est terminée à l’origine avec 2003 Les révolutions matricielles. Essayant de deviner quoi La matrice 5 et au-delà impliquerait est presque impossible à ce stade, car nous savons à peine ce que La matrice 4 entraînera. Mais, à tout le moins, cela suggère que Les résurrections matricielles mettra en place une image plus large, laissant peut-être même certains éléments sans réponse de manière frustrante.

Grâce à la récente bande-annonce, nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce à quoi nous attendre lorsque nous serons de nouveau connectés au monde de La matrice. Keanu Reeves revient en tant que Neo, qui a apparemment été ressuscité, et réside à nouveau dans le monde numérique titulaire sous le nom de Thomas Anderson. Bien que son thérapeute lui ait donné des pilules bleues afin d’atténuer l’appel de son destin, Neo est hanté par les rêves de son passé d’esquive, et une rencontre fortuite avec la Trinité de Carrie-Anne Moss relancera sa recherche de la vérité.

Un synopsis officiel a également été publié depuis et taquine un monde plus dangereux que jamais. « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre à nouveau le lapin blanc », lit-on dans le journal. « Le choix, bien qu’illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de sortir de la Matrice, qui est plus fort, plus sûr et plus dangereux que jamais. »

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, qui reprendront chacun leurs rôles des films précédents de la série. Ils seront rejoints par une foule de nouveaux personnages, dont Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci et Yahya Abdul-Mateen II, qui a confirmé qu’il jouera une version plus jeune de l’ancien mentor de Neo. , Morphée.

Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir par Warner Bros. Pictures dans les salles de cinéma le 22 décembre 2021; il sera également diffusé numériquement sur le niveau sans publicité de HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

