The Matrix 4 Star Priyanka Chopra tease les fans de rôle surprise ne s’attendent pas

La matrice 4, qui a récemment été révélé ne s’appeler que Matrix, est gardé profondément secret, les détails de l’intrigue étant actuellement un mystère total. Ce que nous savons cependant, c’est que la suite comportera une foule de nouveaux visages, Priyanka Chopra étant l’un d’entre eux, l’actrice révélant que, même si elle n’est peut-être directement impliquée dans aucune des séquences d’action, son rôle sera certainement un surprenant.

« [Laughs] Non, je ne peux pas dire grand-chose, mais c’est quelque chose auquel tu ne t’attends pas. Ce que je peux dire, c’est que j’ai terminé le tournage et que c’était le premier film que j’ai fait après le verrouillage et je ne me suis jamais senti plus en sécurité sur un plateau. «

Alors que les fans de Priyanka Chopra sera sans aucun doute déçue d’apprendre qu’elle ne participera à aucune séquence impliquant des coups de pied, des coups de poing ou être gelée en l’air tout en esquivant les balles, il est certainement fascinant d’apprendre même ces petits détails sur son personnage.

Comment le personnage de Chopra s’intègre La matrice 4 est loin d’être la seule question qui préoccupe tous nos esprits en ce qui concerne la suite de science-fiction. Aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss de retour, Matrice ajoute Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J.Smith et Ellen Hollman aux procédures, dont certains ont également tease le moins possible sur le film.

« Ma réaction au scénario [was], ‘Wow, les gens vont vraiment aimer ça. J’aime ça », a déclaré récemment Abdul-Mateen II.« Les gens vont vraiment aimer ça. C’est différent et c’est la même chose, vous savez, en même temps. C’est un mélange vraiment, vraiment très intelligent de ce que nous voulons et de ce que nous ne savons peut-être pas que nous voulons. «

Pendant ce temps, Neil Patrick Harris a récemment révélé que, bien qu’il n’ait qu’un petit rôle dans Matrice, il compte en tirer le meilleur parti. « J’aurais été heureux d’être à quelque titre que ce soit », a déclaré l’acteur l’année dernière. « J’aurais été heureux d’aller visiter le tournage d’un grand film de franchise géant. Donc, le fait que j’obtienne une petite part dans cela, et que je puisse regarder de loin et (regarder) la majorité, et voir comment ça marche et voir en quelque sorte la machine de tout ça … Je viens de m’éclater. «

Keanu Reeves, qui reprendra le rôle de Neo dans Matrice, a révélé quelques informations plus détaillées sur ce à quoi le public peut s’attendre lorsqu’il se reconnecte, l’acteur ayant récemment fait l’éloge de la réalisatrice Lana Wachowski, avant de décrire le film comme une « histoire d’amour », ainsi que de nous donner une idée de la direction de la suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un beau scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a récemment déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une belle action. Tout sera révélé. »

Dans une rare bonne nouvelle concernant les dates de sortie, Matrice Il est désormais prévu de sortir en salles plusieurs mois plus tôt que prévu grâce au récent remaniement de Warner Bros, du 1er avril 2022 au 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé numériquement sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois commençant à cette même date. Cela nous vient grâce à Variety.

Sujets: The Matrix 4, The Matrix