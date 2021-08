The Matrix 4 obtient le titre officiel : The Matrix Resurrections, images de CinemaCon

La matrice 4 vient d’obtenir son titre officiel. Conformément au thème des sous-titres des suites précédentes, le quatrième volet à venir sera intitulé Les résurrections matricielles, confirmant une rumeur de titre qui avait déjà été divulguée. Maintenant, le titre est officiel, car la nouvelle vient directement du panel Warner Bros. au CinemaCon de Las Vegas.

Aaron Couch de THR était présent à l’événement où il a eu droit à certaines des premières images du film attendu. S’adressant à Twitter, Couch a révélé ce qu’il avait vu en écrivant : « Les gars, je ne sais même pas par où commencer avec Matrix. Wow ! Ça s’appelle The Matrix : Resurrections. Thomas Anderson est en thérapie, ayant oublié The Matrix. Il rencontre Trinity dans un café. Aucun des deux ne se souvient l’un de l’autre… »

Les amis, je ne sais même pas par où commencer avec Matrix. Wow! Il s’intitule The Matrix : Resurrections. Thomas Anderson est en thérapie, ayant oublié Matrix. Il rencontre Trinity dans un café. Aucun des deux ne se souvient l’un de l’autre… #CinemaCon – Aaron Couch (@AaronCouch) 25 août 2021

Il semble également que Keanu Reeves aura un look plus proche de son John Wick apparence. Dans un autre tweet, Sean O’Connell de CinemaBlend a ajouté: « WB Sizzle Reel avait Matrice 4 images (TRÈS BREF) et Neo avait les cheveux longs et la barbe de Keanu, à la John Wick. »

WB Sizzle Reel avait des images MATRIX 4 (TRÈS BREF) et Neo avait les cheveux longs et la barbe de Keanu, à la John Wick. #LaMatrice4 – Sean O’Connell (@Sean_OConnell) 25 août 2021

Cela a du sens pour La matrice 4 être appelé Les résurrections matricielles, car cela reprend le thème vu avec les titres de la suite précédents. Après la sortie de l’original en 1999, il a été suivi par La matrice rechargée et Les révolutions matricielles en 2003. Il y a même eu un documentaire en vidéo directe sorti en 2001 intitulé La matrice revisitée, détaillant la production du premier Matrice. Comment allaient-ils appeler la quatrième partie ?

Les résurrections matricielles ramène Keanu Reeves dans le rôle de Neo avec d’autres stars de retour, dont Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity, Jada Pinkett Smith dans le rôle de Niobe, Lambert Wilson dans le rôle du Mérovingien et Daniel Bernhardt dans celui de l’agent Johnson. Les nouveaux venus dans le casting apparaissant dans des rôles non divulgués incluent Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Brian J. Smith, Ellen Hollman et Christina Ricci. Bizarrement, Laurence Fishburne ne sera pas de retour en tant que Morpheus, comme l’acteur l’a précédemment révélé.

Le tournage du film a laissé Abdul-Mateen II stupéfait en tant que fan des films originaux. S’adressant à THR, l’acteur a déclaré: « Je me souviens de Keanu et de sa première ligne. J’ai levé les yeux, et il y avait Keanu, et j’ai dit: » Oh merde, je suis vraiment dans La matrice.’ C’était juste Keanu dans cette voix. Et la technologie que Lana a incorporée et la réalisation de films, des appareils photo que je n’ai jamais vus auparavant. C’est tellement ambitieux. C’était vraiment intéressant de faire La matrice 4 à une époque où le monde était si déformé et où la réalité était si déformée. Cela pourrait s’insinuer un peu si vous le permettez. »

Lana Wachowski dirige Les résurrections matricielles. Wachowski a également écrit le scénario aux côtés de David Mitchell et Aleksandar Harmon. Pour l’instant, les détails de l’intrigue ne sont pas clairs et ses nouvelles informations d’Aaron Couch ci-dessus sont les meilleures que nous ayons à faire concernant ce qui se passera ensuite. La fin du troisième film a fait croire à la plupart des fans qu’un quatrième film n’aurait jamais lieu, mais nous sommes à l’ère des redémarrages et des suites héritées.

Les résurrections matricielles devrait sortir en salles le 22 décembre 2021. Bien que de nombreuses autres sorties de grands noms aient connu des retards, rien n’indique pour le moment que le quatrième Matrice emboîtera le pas. Auparavant, le film était prévu pour une sortie en mai aux côtés du film de Keanu Reeves. John Wick : Chapitre 4, mais comme nous le savons, la pandémie avait d’autres plans.

